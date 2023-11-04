台股挾五利多 軋空手上膛

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外資期貨回補歸隊翻多 台股挑戰萬七

台股本周走得驚濤駭浪，盤中一度驚險跌破「萬六」關卡後，隨美股大舉反彈，一夜之間局勢大逆轉，外資台指期空單全數回補，3日轉為淨多單662口，終結連續32天的空單操作。隨著外資的歸隊，台股將伴隨著五大利多助攻，軋空手氣勢開始凝聚，11月有望站穩季線、挑戰半年線，伴隨大選前政策偏多支撐，年底前挑戰萬七。

台股本周二、三還籠罩跌破萬六的多殺多恐慌之中，美聯準會主席鮑爾談話令市場聯想升息任務完成，加上重量級電子大廠英特爾、三星、高通、台積電等都表示庫存調整至尾聲，立即讓台股局勢大逆轉，2日上演軋空及報復性反彈，大漲358點並收復月線，昨日再漲110點收16,507點站上季線，成交量擴增至2,715億元近三日最多，全周則漲373點或2.31％，為7月17日以來單周漲幅最大，周線終止連二黑。

盤面上，昨日大型電金傳個股均有表現，推升台股站回季線16,503點，值得注意的是，外資現貨買超90.84億元，對台指期也轉為淨多單662口，終止連32天的淨空單態勢，統一期貨投資顧問部專業協理廖恩平分析，外資空單投降認輸回補，從10月31日1.52萬口淨空單一路認錯回補至昨日翻多，研判台股未來一至二周將啟動偏多行情，有望延續到農曆年前。

內資法人方面，投信買超34.83億元，連12買；自營商買超6.26億元，連二買，三大法人第二天同步買超共131.94億元；八大公股行庫則賣超19.02億元，連二賣。