AI伺服器出貨夯 技嘉Q3放電

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受惠AI伺服器出貨拉抬，AI概念股指標技嘉第三季營收以逾370億元刷新歷史單季新高，獲利也回升至近六個季度來高點，其單季稅後純益季增逾96.6％、達14.8億元、年增幅近24.5％，寫下成立以來至2020年度的單季新高，稅後每股純益（EPS）2.33元。

不僅AI伺服器逐步放量出貨挹注，技嘉旗下主機板、顯示卡等消費性產品線，進入下半年以來也有優於預期的出貨動能，同步為單季營運帶來反轉、年正成長的助力。惟上半年因PC、板卡產業逢庫存調整期，市況需求亦低迷，致技嘉營運動能亦走弱，累計前三季合併營收911.77億元、雖仍有14.7％的年增表現，不過累計稅後純益33.93億元、較去年同期減少約35％，EPS 5.34元，為23年來同期第三高。

技嘉總經理李宜泰於日前法說會中，對後市營運釋出樂觀展望。法人關注AI伺服器產品的出貨動能及GPU缺料狀況，技嘉預期，隨GPU供貨逐步好轉，手上訂單也依序出貨、並陸續進入放量時程，動能將延續至第四季外，明年還將有採用超微（AMD）之MI300平台之AI伺服器出貨。

另一方面，看好除了輝達（NVIDIA）和超微外，英特爾（Intel）也將針對AI伺服器推出新平台架構，加上主要的CSP（雲端服務供應商）亦更積極切入自有AI晶片ASIC開發，除將為明年整體AI伺服器產業帶來利多，也將成為持續推助技嘉伺服器業務增長動能。

技嘉原預估今年伺服器業務將占達整體營收比重的四分之一，在AI伺服器的挹注下，已提前於第二季達標。技嘉並上修全年伺服器業績年增幅將達高雙位數，若第四季GPU供應順暢、出貨維穩預期的增長力道，今年度則可望有達三位數的翻倍成長。

法人預期，技嘉全年度營收再度站上千億元大關可期，AI伺服器與下半年板卡旺季效益，亦皆將為其第四季同步帶來成長動能。不過也因伺服器業務比重提升，加上其以整機系統出貨為主，毛利率貢獻度不若主板及顯卡產品，對技嘉後續毛利率的影響仍有待觀察。