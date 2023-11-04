估1,635億台股活水將至 勞動基金代操 六投信提前公布

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政策作多大選行情開打。勞退新制及國保年金2023年第一次國內投資、720億元委外遴選，原表訂12月上旬公布，勞動基金運用局3日提前公布，由安聯、兆豐國際等六家投信拿下，各家120億元。合計政府基金手中握有1,635億資金活水，將伺機撥款入市。

運用局3日指出，經評審小組詳慎審查投標業者的經營計畫建議書及其簡報後評定成績，評審結果從優錄取，安聯、兆豐國際、宏利、施羅德、野村、摩根等六家投信取得簽約資格，最後得標結果仍將以正式書面通知，續行辦理相關行政事宜。

相當受關注的是，此次六家上榜的投信中，只有兆豐國際是本國投信，且具有公股色彩，另外五家都是外商投信，這個情況相當罕見。以2022年遴選來說，七家投信中就有三家為本國投信。

運用局此次辦理勞退新制540億元、國保年金180億元，共720億元（相對報酬）、遴選六家投信，各家可獲得120億元額度。原規畫遴選期限到12月上旬，突然大幅提前一個月時間公布名單，對此，運用局強調，「評選作業程序完成後，就直接公布，都在預訂時間表內」。

此次委任託投信代操案，要求必須出具永續報告書的上市公司，才能列入投資標的，到8月底止，共有531家出具永續報告書。運用局強調，期在兼顧收益前提下，導引企業重視永續發展。

據統計，勞動基金目前仍有645億元未撥款，加計此次的720億元，以及退撫基金仍有270億元待撥款，合計政府基金手中握有1,635億元資金活水上膛。