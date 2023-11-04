中鋼盈轉虧 祭庫藏股穩軍心

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中鋼前三季業績概況

中鋼3日公告第三季財報再度由盈轉虧，淨損金額達到7.04億元，EPS也轉為-0.05元，累計前三季淨損4.36億元，每股虧損0.03元。鑒於近期股價持續低迷，中鋼暌違15年再度宣布實施庫藏股，希望藉此穩住股價走勢，也凸顯對鋼鐵市場發展的信心。

中鋼今年第一季營收913.46億元，但淨損達到7.25億元，EPS為-0.05元，相對去年第四季虧損狀況已有收斂，到了第二季時轉虧為盈，營收953.57億元、淨利9.93億元、EPS為0.07元。

不過，6月開始鋼市景氣下探、價格直落，直到9月才再度上漲，導致中鋼第三季的財報黯淡，單季營收882.29億元、淨損7.04億元、EPS也轉為-0.05元。

累計中鋼前三季營收2,749.32億元，淨損-4.36億元，EPS則為-0.03元。

中鋼表示，第三季表現較差的主因，確實就是6月起鋼鐵市況明顯轉差，延續到7、8月時市況仍不理想，導致價格無法提升，成本依舊維持在高水位，因此出現虧損。

但9月起已出現轉機，鋼價開始提漲，不論月盤、季盤都上調，公司也在原料端做了一些努力，加大力道降低鋼材成本，希望從此處下手創造利差，讓第四季表現比第三季更好。

中鋼董事會3日通過多項重要議案，最重要的就是執行買回普通股1.5億股（15萬張），買回期間為今年11月6日起至明年1月5日，每股買回區間價格訂為16.98～37.26元，執行價格視市場情況而定。

中鋼指出，買回目的為轉讓予員工，代表對鋼鐵市場未來發展深具信心，以及維護股東權益的決心，並期望藉此激勵員工士氣。這也是中鋼繼2001年、2005年及2008年後，再度實施庫藏股。

市場人士分析，中鋼近期股價持續低迷，雖外資及自營商轉賣為買，但股價始終在24元上下徘徊，因此中鋼藉由實施庫藏股拉抬股價，對投資人有交代，也反映中鋼對後市的發展看好。