跨足半導體 中鋼斥資6億生產氖氣

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中鋼3日公布的財報雖讓投資人心涼，但公司為求未來獲利穩定，正朝精緻鋼廠方向努力，近期陸續推出各種具備利基的創新產品，例如軍工領域鋼板、無人機及衛星電磁鋼片、高強度車用鋼及鋁合金等，更決定投資6億元，進行氧氣工場增設生產氖氣設備計畫，打入半導體供應鏈，未來都將成為該公司獲利的關鍵。

軍工產業就是中鋼切入的重要領域，國造潛艦海鯤號的艦體製造，就是採用中鋼研發的新一代超強韌軍用船板鋼，八輪雲豹甲車的抗彈鋼板強度超過台北101大樓建造所用鋼板的3倍以上，抗彈能力更超越美軍同級的產品。中鋼的薄頂規電磁鋼片現已積極拓銷至電動車馬達、無人機馬達，還有離岸風電的風機上，軟磁材料及旋磁材料更讓中鋼跨入低軌道衛星領域。

而今年全球車市表現佳，中鋼採取鋼、鋁分進合擊策略，分別開發出高強度車用鋼、鋁合金等，對於汽車減重節能有明顯效益，目前順利打入北美汽車供應鏈，迎來車用鈑金鋁材銷售商機。

3日中鋼董事會也通過投資6億元，進行氧氣工場增設生產氖氣設備計畫，氖氣是晶片製程氣體雷射的關鍵原料，中鋼利用該公司全台最大型空氣分離工場優勢，增設氖氣分餾設備生產氖氣，切入半導體供應鏈，可增加公司獲利及長期業外穩定營收及收益，也能確保半導體戰略物質可由國內供應。