台北國際旅展 首日業績開紅盤

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ITF台北國際旅展首日業績

全台最大檔觀光旅遊展會「2023ITF台北國際旅展」3日開鑼，由於疫後市場復甦，本屆參展單位爆棚、展攤數1,300個創近五年之最，首日進場觀展人數達5萬7,453人次、較去年同期成長87.9％，人潮帶動錢潮，加上不少展攤都有「500萬閃靈刷手」捧場購券。

值得注意的是，參展觀光飯店、旅行社在南港展覽館實體展場首日，促銷業績大爆發，較上屆同期成長最高達200％。再加上提早起跑的線上旅展，參展飯店與旅遊社整個檔期營收可望跳躍式倍增成長。

參加ITF旅展的觀光飯店集團中，寒舍與凱撒兩大集團現場首日業績，均是去年同期2倍，國泰飯店觀光事業成長3成，天成飯店集團、海霸工集團與台北遠東香格里拉飯店年增10％，老爺酒店集團與台北美福飯店年增5％。

晶華酒店集團ITF旅展首日業績約為1,500萬，為去年同期7成，原因為提前開賣的線上旅展及快閃店已消化部分大單，因此第一天現場業績有反映出整體的概況，然而若線上加實體業績迄今已達7,000萬元，仍是飯店集團前三大。

推至11月3日，老爺酒店集團實體展場與線上旅展促銷業績加總已達1.02億元，大幅領先同儕。主要原因是在實體展場成功接到多筆「百萬大單」，加上產品獨特性。

老爺酒店線上旅展11月1日開賣首日業績便突破4,800萬、較去年同期成長30％。主要原因是知本老爺首次推出雙人一泊二食6,999元，買10張贈1張，11月入住再享小旺日不加價，造成消費者揪團瘋搶。

由於不少企業福委會派員到旅展現場找促銷票券送員工，所以近年旅展都會有「百萬刷手」購券。只是今年「百萬刷手」僅能算「小咖」，3日老爺酒店集團就有達五位民眾消費超過500萬元，其中最高單筆豪刷720萬，主要指名團購效期長達一年半的「3,200元聯合住宿券」、「1,980元聯合餐飲券」。寒舍餐旅集團單筆最大宗訂單亦為500萬元，主要購買三大餐廳的自助餐券。台北遠東香格里拉ITF首日開賣，單筆最大單為採購450萬住宿券和餐券。

易飛網實體旅展首日業績約1,600萬元，線上旅展10/16開跑至今累計進單約1.6億元。雄獅旅行社旅展首日業績優2019年首日2成。