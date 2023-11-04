周年慶助陣 SOGO年營收拚500億

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遠東SOGO百貨周年慶將於下周開打，遠東集團大家長徐旭東3日為SOGO誓師大會站台，小女兒、也是遠百董事徐國玲首度同台，為SOGO團隊加油打氣。徐旭東強調，今年SOGO改裝效益力量大，業績全部往上彈跳。遠東SOGO截至目前為止業績雙位數成長，今年周年慶要衝120億、挹注全年突破500億新高。

徐旭東認為，疫後線上LINE購物雖盛行，擁抱顧客需求創新體驗才是真本事，預告SOGO大巨蛋勢必特別創新登場。

遠東集團接班議題備受矚目，出身室內設計師的徐國玲，自2006年接下遠百董事之後即陸續參與板橋、台中大遠百等興建開幕與改裝，此次與徐旭東同台，推估與SOGO大巨蛋商場甫接到使照進場勘察有關，未來不排除與SOGO團隊參與整個內裝規劃。

徐旭東不斷強調百貨改裝要Innovation要創新，百貨店不單單是百貨，是mix、是shopping mall、是多元化的，除了呈現好買、好吃、好享受，還要國際化，更重要的是擁抱顧客需求。他呼應SOGO百貨周年慶與LINE FRIENDS聯名來店禮，要所有好朋友Best Friends來逛改裝後的SOGO。

遠東SOGO百貨至目前為止業績雙位數成長，明年不僅要在台北大巨蛋開出一、二期SOGO CITY，中國大陸還要開出重慶遠東城。徐旭東強調，創新上每個地區不同，要適合的創新，SOGO大巨蛋會「特別的創新」！大巨蛋是很好的銷售點，世界上沒幾個地區有這麼大的店型，未來要華麗、要Mix，呈現全以顧客需求為主。