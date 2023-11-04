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台團赴陸旅遊 估明年3/1開放

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疫後首見的2023年台北國際旅展（ITF）3日登場，總統蔡英文出席開幕式拓展觀光。她表示，今年來台旅客600萬人次目標，12月中一定可達成，觀光品質提升與管控都需再進步，才能讓台灣這個品牌愈擦愈亮、愈受國際旅客青睞。

蔡英文說，後疫情時代，各國積極重整腳步，振興觀光產業，今年有100多個國家和地區來參展，希望能在台灣爭取到更多商機。而政府積極推動各項獎勵方案，吸引自由行與團體旅客，請觀光署要多加宣傳，讓更多國際旅客與旅行社能善加運用；政府也設立「行政院觀光產業振興諮詢會議」，希望凝聚產業共識，大力推進台灣的觀光發展。今年再次舉辦「來去總統府住一晚」，有更多不同領域的外國名人與網紅，親自來體驗台灣，透過他們的鏡頭，向世界介紹台灣的美好。

兩岸團客旅遊同時見到曙光。交通部長王國材3日指出，考量旅行業者生計，台灣赴陸旅遊禁團令將於明年春節前解禁，預計明年3月1日可開始組團。若我方開放前，對岸提早開放陸客團來台，將提前解除台灣赴陸禁團令。

王國材坦言，一開始盼雙邊能平等來訪，但業者有生計課題，討論後規劃我方明年先釋善意，開放台灣團赴陸旅遊。　業者認為，一直以來，台灣出國觀光人數均遠大於來台人數，沒有理由因陸方尚未開放，就禁止台灣團赴陸旅遊。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，台人赴日旅遊人數與日本來台差了5倍、與韓國觀光人數也差3倍，若將兩岸團客綁定「平等」討論，剝奪旅行業者做生意的權益。

觀光署長周永暉表示，已掌握業者期待，自每日2,000人限額實施以來，三個月未見好消息，因此在明年度將會有自己的Tempo（速度），先開放台灣團赴陸旅遊，業者可著手包裝明年3月1日後的赴陸團體旅遊行程。

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