航運寒冬 馬士基將砍1萬人

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馬士基近一個月股價走勢

航運巨擘馬士基（Maersk）3日宣布，由於市場迎向需求縮減、運費下跌以及通膨壓力的「新常態」，使得該公司面臨獲利挑戰，為了加速撙節成本，擬裁員逾1萬人，並預警全年獲利將位在目標區間的低端。

馬士基為全球貿易風向球，該航運巨頭同時預估，航運市場可能低迷到2026年，受此利空摜壓，馬士基股價應聲崩跌逾14％，報10,645丹麥克朗。

馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）指出，「自夏季以來，我們已看見多數地區運能過剩的情況，引發航運費率下降，且航舶回收或閒置都未見顯著的提升。」

他提到，「就未來具挑戰性的情況來看，我們加速進行成本削減措施，以維護公司的財務表現。」

先前受到疫情帶動商品需求以及供應鏈打結、港口擁塞，使得海運費率大漲，並且業務旺盛，也讓馬士基2022年賺進豐厚利潤。但隨著2023年返回常軌，海運運費已降至接近2019年的水準。

馬士基公布費率較2022年同期銳減58％，但運量成長5％，上季海運事業收入衰退56％至79億美元，整體營收年減47％至121.3億美元，低於分析師預估的126.6億美元。上季淨利由2022年同期的88.8億美元驟降至5.21億美元，但優於市場估的3.34億美元。

馬士基預期市場將持續震盪，該行業運量持續增加，獲利也會面臨愈來愈大的考驗，因此須加強削減開銷的力道，擴大現有重整計畫。目前該公司預期2024年初將員工數由11萬大砍至不到10萬，屆時可望省下6億美元，重整成本由先前宣布的1.5億美元提高至3.5億美元。

有鑑於前景不明，馬士基還將削減2023、2024年的資本支出，此外庫藏股計畫也將會列入評估。

這家丹麥海運業者維持全年營收與營業利益的財測，但預料2023年EBITDA（稅前息前折舊攤提前利潤）將落在原估95億到110億美元區間的下端。另一方面，馬士基也提高2023年航運需求預估，全球貨櫃量縮減幅度調整為0.5％～2％，少於先前估的1％～4％。