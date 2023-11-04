全球展店 星巴克2030拚增至5.5萬間

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全球連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）新執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan），2日首度發表他上任來對星巴克的長期願景，包括2030年前全球版圖擴張到5.5萬家門市。

接替星巴克傳奇舵手舒茲（Howard Schultz）才八個月的納拉西姆漢，周四在紐約對投資人發表名為「Triple-Shot Reinvention Strategy」的長期發展戰略。

投資人憂心星巴克的再造計畫，會隨創辦人舒茲2022年正式退休而變卦。納拉西姆漢強調他的新發展藍圖，是奠基在舒茲2022年9月公開的改造計畫之上。

在這位印度裔CEO掌舵下，星巴克聚焦三方面推動下一階段成長，包括改善門市體驗、提高數位能力、擴大全球據點。此外也以提升效率及對員工進行再投資為目標。

在擴大全球版圖方面，星巴克重申2030年前全球門市擴張到5.5萬家，與目前3.8萬家門市數相比成長45％，新增門市大多開在北美以外地區。

中國已成為星巴克的第二大市場，僅次於美國。儘管營運挑戰加劇，星巴克2日重申在中國展店的承諾。

而近期內新開的四家分店中，三家開在美國以外市場，包括東南亞和拉丁美洲。預計2030年之前，星巴克的非北美門市達3.5萬家。

星巴克相信此最新戰略，有助長期營收成長10％以上，每股盈餘增幅超過15％。根據該連鎖咖啡巨頭2022年發布的長期業績指引，要求2025年之前，年營收成長10％到12％，每股盈餘增加15％至20％。

星巴克2日預期2024財年，全球同店銷售額至少有5％增幅。2022年該公司預測全球同店銷售額的年度增幅，介於7％和9％之間。

星巴克的星禮程（Rewards）會員數，往後五年內可望從目前的7,900萬增加1倍。

星巴克也宣布撙節計畫，未來三年要節省30億美元支出。