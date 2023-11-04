離上市更近了？馬斯克:星鏈現金流已損益兩平

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太空探索公司（SpaceX）執行長馬斯克2日宣布，SpaceX的衛星網路部門星鏈（Starlink），已實現現金流損益平衡。此外，馬斯克還表示，未來人工智慧（AI）將取代所有人類的工作。

由於馬斯克2021年表示，一旦現金流合理可預測，SpaceX會將星鏈業務分拆出去然後公開上市。星鏈實現現金流損益平衡，意味離上市更近一步。

2019年起至今，星鏈已在低地球軌道（Low-Earth Orbit）部署5,000顆左右衛星，迅速崛起成為全球最大低軌衛星營運商，衛星網路公司Viasat、被法國衛星服務商Eutelsat收購的英國同業OneWeb等，都是星鏈的對手。

星鏈因2022年協助烏克蘭對抗俄羅斯成為焦點，上個月馬斯克承諾提供星鏈服務，幫在加薩地區進行人道救援的國際救援組織恢復通訊，卻因此惹惱以色列。

《華爾街日報》9月報導，星鏈2022年營收增逾6倍達14億美元，但仍未達馬斯克設定目標。

英國在11月1～2日舉行人工智慧安全峰會，馬斯克受邀於2日晚間和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）對談。這位擁有特斯拉、SpaceX、X（前身為推特）的科技業領袖表示，AI有潛力成為「史上最具顛覆性的力量」。

馬斯克向蘇納克表示，「未來將出現比最聰明人類還聰明的事物，這會是歷史上首見。」

馬斯克提及：「現在很難去猜測何時會發生這情況，但有朝一日將不需要任何工作。除非人們因為個人的滿足而想要有份工作，才會有工作，因為屆時AI可以做任何事。」

他戲稱，「我不知到時候人們會覺得開心或不開心。」此話也引來哄堂大笑。

馬斯克亦說：「倘若你向精靈許願，你會得到你想要的願望，而且沒有上限。不需要只受限於三個願望，這有好有壞。未來人們面臨的挑戰之一，將是如何找到生活的意義。」