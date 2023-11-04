FTX創辦人遭裁定有罪 最高恐監禁115年

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加密貨幣交易所FTX詐欺案經過一個月審判，紐約聯邦陪審團2日裁定，創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）的七項指控全部成立，昔日的幣圈金童犯下美國史上最大規模金融詐欺，最高可能面臨115年監禁。

FTX在一年前驚傳倒閉，客戶損失數十億美元資金。現年31歲的班克曼弗瑞德去年12月遭起訴，同意離開巴哈馬住處面對一連串詐欺指控。

本案預訂明年3月28日宣判，班克曼弗瑞德最高將面臨115年監禁。

班克曼弗瑞德的律師科恩（Mark Cohen）表示：「我們尊重陪審團的決定，但對結果感到非常失望。班克曼弗瑞德仍舊主張自己無罪，將會繼續奮力對抗指控。」

對聯邦檢察官而言，判決是預料中的勝利。美國紐約南區檢察官威廉斯（Damian Williams）表示，加密貨幣或許是新產業，班克曼弗瑞德或許是新參與者，但此類詐欺並不是新鮮事，這起案件一直與謊言、欺騙和竊盜相關。

紐約南區檢察官辦公室指控班克曼弗瑞德是貪婪的億萬富豪，欺騙客戶、投資人和銀行，同時搭著私人飛機與前任和現任國家元首密切往來。檢察官提出證據和證人證詞，證明班克曼弗瑞德策劃騙局挪用FTX資金，來清償關係企業Alameda Research債務、為風險投資提供資金、購買豪宅和政治捐獻。

班克曼弗瑞德多位昔日盟友站上證人席，證明班克曼弗瑞德指示他們犯罪，包括祕密更改FTX代碼，讓Alameda無限量向FTX借款。重量級證人為Alameda前執行長暨班克曼弗瑞德的前女友艾里森（Caroline Ellison）。

陪審團的裁決為昔日的幣圈王者跌落神壇畫下句點。班克曼弗瑞德將FTX打造為全球第二大加密貨幣交易所，大力贊助體育隊伍和聘請各界名人代言，從美式足球球星布雷迪（Tom Brady）、喜劇演員大衛（Larry David），再到超模吉賽兒邦臣。