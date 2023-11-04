海外基金連三月拋售陸股 陸國安部重批空方

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近期大陸政府針對金融市場秩序的表態

今年下半年以來，大陸政府加速推出利多措施企圖活絡資本市場，但外資卻不買單，近期傳出大陸除外的新興市場ETF，規模首次超越大陸ETF，引起投資人關注，大陸各部門也緊盯市場動態，國家安全部2日發文怒批，有做空者、唱空者、掏空者，企圖動搖國際社會對大陸的投資信心，妄圖引發大陸金融動盪。

2023年以來，滬深兩市表現低迷。截至11月3日收盤，年內上證指數、深證成指分別累跌2.75％、11.36％。經濟方面，大陸年初解封後表現未如外界預期，民間消費疲軟，且房債與地方債務問題嚴峻，均影響市場信心。

香港經濟日報3日報導，海外基金10月份拋售價值人民幣（下同）448億元的大陸股票，為連續三個月淨賣出，合計流出規模達到創紀錄的1,720億元，恐造成2023年全年的資金淨流出。若上述情況發生，將是自2016年底啟動深港通以來，滬深股通機制首次出現年度資金外流。

同時，外資仍在撤離大陸市場。10月20日，iShares MSCI新興市場（大陸除外）ETF的總資產超越iShares MSCI中國ETF，至今仍維持此一趨勢。前者的市值從2020年底的1.64億美元，飆漲至目前的68億美元。而後者則從2023年1月的高峰，下跌至目前的64億美元。

報導指出，上述趨勢反映大陸作為亞洲首選投資地的地位已受到影響，這是繼外國基金連續三個月撤離大陸股票後，大陸在全球資金池中影響力減弱的另一跡象。

對此，10月30日至31日召開的中共中央金融工作會議強調，要全面加強金融監管，有效防範化解金融風險。大陸國家安全部11月2日在官方微信公眾號發文表示，要積極參與經濟、金融等領域國安保障體系建設，對金融領域國安風險密切監測。

國家安全部指出，當前金融安全面臨不少的風險和挑戰，金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，經濟金融風險隱患仍然較多。個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞「金融制裁」大棒大打出手，一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，這些都為新情勢下維護金融安全帶來新挑戰。