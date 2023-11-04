證監會：加大中長期資金引入力度

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陸股近日有回升趨勢，為繼續穩定市場預期，大陸證監會日前召開會議，將繼續研究論證尚未推出的政策措施，「成熟一項、推出一項」。同時積極配合相關部門，繼續在引導中長期資金入市、鼓勵長期價值投資等方面，研究推動多項新的重要措施。

上海證券報3日報導，為大陸金融政策定調的中共中央金融工作會議10月底在北京舉行，會議提出「優化融資結構，更好發揮資本市場樞紐功能」，明確今後一段時間資本市場發展的任務和要求。之後，大陸證監會11月1日召開黨委（擴大）會議，延續對資本市場的重視，傳達出堅定的改革定力，並重申「活躍資本市場」的積極論調。

報導指出，證監會將持續加強部門協同，推出「資本市場投資端改革行動方案」加大中長期資金引入力度，提高各類中長期資金參與資本市場的積極性和穩定性，推動社保基金、基本養老保險基金、年金基金、保險資金等中長期資金與資本市場整體保持良性互動。

報導稱，具體上有五項措施，一為推動提高權益投資空間。積極推動社保基金、基本退休保險基金等各類中長期資金拓寬資金來源，提升權益資產投資比例，合理拓展投資範圍與策略。

二是加大產品創新力度，支持基金管理人豐富產品體系，合理利用金融衍生性商品創設更多適合中長期資金投資的基金產品。三要強化投資運作穩定性，持續倡導各類退休金、保險資金等建立三年以上長週期考核機制。

四要推動個人退休金業務高品質發展，推動將個人退休金制度，擴展至全國，擴大制度覆蓋面，還要進一步提升制度參與便利性。

最後要優化資本市場投資生態。制定機構投資人參與上市公司治理行為規則，發揮專業買方約束作用、優化投資交易監管，便利專業機構投資運作管理、完善市場風險管理工具，營造有利於中長期資金入市的政策環境。