10月財新服務業PMI 微升

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財新服務業與大陸官方非製造業PMI

受「十一」黃金周帶動，財新3日公布10月大陸服務業經營活動指數（PMI）小幅回升0.2個百分點至50.4，但仍是年內次低，當月供需漲幅依然有限。值得注意的是，服務業企業擔憂需求持續疲軟將影響未來營運，10月營運預期指數在擴張區間繼續下滑，降至2020年4月以來最低。

綜合陸媒3日報導，1日剛公布的10月財新製造業PMI回落1.1個百分點至49.5，再度降至50榮枯線之下。製造業景氣度下降幅度大於服務業景氣回升幅度，當月財新綜合PMI下滑0.9至50，續創年內新低。

大陸統計局近日公布數據顯示，10月份製造業、服務業PMI分別回落0.7、0.8至49.5、50.1，綜合PMI較9月低1.3，為50.7。財新製造業PMI、綜合PMI與統計局數據走勢一致，財新服務業PMI表現較好。

財新服務業分項數據顯示，10月經營活動指數略高於9月的年內低點，新訂單指數下滑至年內最低，且兩者都僅略高於50榮枯線。新出口訂單部分，繼9月觸底回升，10月在擴張區間持續往上。

就業指數方面，10月降至榮枯分界上，結束先前連續八個月擴張。部分企業因業務需求上升而增加用工，另有一些企業因銷售增速放緩，對用工更為謹慎，在員工自願離職後不再補員。用工減少加上新接業務量增加，10月積壓業務指數創2月以來新高。

價格方面，由於用工、原料、運輸成本等費用持續增加，10月服務業成本仍在上升，但漲幅為2022年7月來最小。企業為消化成本壓力，不得不提高銷售價格，出廠價格指數已連續兩個月在擴張區間上升，且為6月以來最高。

另一方面，拉抬經濟成為大陸政府當前要務，大陸發改委主任鄭柵潔坦言，大陸經濟面臨的困難不少，下一階段仍要擴大內需，特別是消費需求，持續擴大有效投資，穩住外資外貿的基本盤，並穩健有序化解經濟金融領域的風險。

鄭柵潔強調，大陸有信心、有條件、有能力，推動第四季經濟持續穩定回升向好，高品質完成全年經濟社會發展的預期目標任務。