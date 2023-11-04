中美互動增 氣候特使加州會談

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中美近期互動愈趨熱絡，中國生態環境部氣候變化事務辦公室最新表示，經中美雙方商定，中國氣候變化事務特使解振華，將於11月4日至7日與美國總統氣候問題特使凱瑞（John Kerry）在美國加州舉行會談。

新華社3日報導，中國生態環境部表示，本次雙方將圍繞推進應對氣候變化行動與合作、支持聯合國氣候變化杜拜大會成功等深入交換意見。中國外交部發言人汪文斌3日下午表示，氣候變化是全球性挑戰，需要各國合力應對。

這也是美國總統拜登上任後，解振華首次訪美。解振華之前在10月9日曾應邀與凱瑞舉行視訊會議。雙方就「聯合國氣候變化框架公約」第28次締約方大會（COP28）重點議題，以及「中美應對氣候危機聯合聲明」、「中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」確定的務實合作領域深入交換意見。

凱瑞在今年7月中旬時曾訪問中國，與中方就推動節能減碳等氣候議題交換意見。與美國國務卿布林肯、財長葉倫、商務部長雷蒙多訪問中國一樣，皆為今年中美高層重啟交往互動的重要一環。

另外，稍早前路透引述知情人士透露，解振華將在12月參加於杜拜舉行的聯合國氣候大會（COP28）後退休，職務將由前大陸副外長、曾任聯合國副祕書長的劉振民接替。

解振華本月將屆74歲，他從1999至2005年擔任中國環境保護總局局長，2005年因吉林化工廠爆炸污染松花江事件引咎辭職。之後於2007年擔任中國發改委副主任，並代表中國參與聯合國氣候變化磋商。自拜登2021年初上台、宣布美國重返「巴黎協定」後，解振華同年出任中國氣候變化事務特使，期間多次與凱瑞舉行會談。