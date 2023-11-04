王文濤會美光CEO 談擴大投資

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大陸商務部3日公布，商務部長王文濤1日會見美國記憶體晶片大廠美光（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）。王文濤表示，歡迎美光繼續扎根並深耕大陸市場，並在遵守大陸法律法規前提下實現更好發展。

中美科技戰愈演愈烈，大陸網信辦今年3月底曾經公告，為保障關鍵資訊基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，依法對美光在大陸銷售的產品實施網路安全審查。網信辦5月21日再宣布，美光的產品因有嚴重網路安全問題，無法通過安全審查，要求關鍵通訊基建營運商不得使用其產品。消息一出，引發市場高度關注。

為此，美光透過拜會大陸政府部門與宣布新增投資計畫，頻頻向陸方示好，充分展現大陸市場對美光的重要性。美光6月時宣布，計畫在未來幾年內，對其位於西安的封裝測試工廠投資逾人民幣43億元。美光官網顯示，梅羅特拉表示，上述投資項目彰顯美光對大陸業務，以及大陸團隊成員堅定不移的承諾。7月19日，梅羅特拉並前往拜會大陸商務部。

王文濤1日會見梅羅特拉時表示，大陸堅定不移推進高水準對外開放，不斷優化外商投資環境，為外資企業提供服務保障。梅羅特拉則介紹美光的業務發展情況，並表達持續擴大在大陸投資的意願。

另一方面，美國10月17日公布新措施，限制中國取得輝達（NVIDIA）等企業的先進AI晶片，新規原定17日起的30天後生效，但美方稍後提前在10月23日執行。市場原本認為美方不會限制輝達GeForce RTX 4090顯示卡出貨到大陸，但外媒引述知情人士透露，RTX 4090將會如期自11月17日起被限制出口到大陸。