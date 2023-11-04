服務業未延續反彈 市場憂慮

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過去幾個星期，多個成熟市場央行都結束了議息會議。歐洲央行（ECB）在10月26日宣布維持利率不變，主要再融資利率（MRO）維持在4.5％，先前歐洲央行已連續升息十次。目前歐元區的全年及核心通膨分別為2.9％及4.2％，物價壓力正逐漸緩和，但通膨仍在目標以上。

歐洲央行進入觀察通膨走勢的階段，但當局未有排除再度升息的可能，並表示現時談論降息言之尚早。歐洲第三季GDP實質增長只有0.1％，低於預期，是疫情以來最低的水平，歐洲央行總裁拉加德預期歐洲經濟在今年仍會維持弱勢。我們認為暫緩升息可緩和高利率對經濟的衝擊。

美國聯準會在11月2日宣布，將聯邦基金利率持於5.25％～5.5％不變，是繼9月之後第二次將利率維持不變。雖然聯準會暫緩升息，但長年期公債殖利率累計上升不少。

以10年期國債為例，年初殖利率「只有」3.8％，10月中曾一度升至接近5％，現時約處於4.6％左右。殖利率攀升令金融市場情況偏緊，房貸、商業借貸成本上升，聯準會留意到潛在的風險，態度因而更謹慎。芝商所FedWatch工具顯示，12月升息25個百分點的機率由9月份的約40％，降至約20％。

當局認為勞動力供不應求，美國經濟仍強勁。我們認為，除非地緣政治風險大幅攀升，短期內聯準會未有轉向降息的條件。英國央行同樣在11月2日會後宣布將利率維持於5.25％不變，也是第二次將利率維持不變。英國的全年及核心通膨分別6.7％及6.1％，在主要經濟體之中，英國幾乎是通膨最高的地區。當地官員認為仍需觀察是否需要升息，即使不需要，目前也不適合考慮降息。

英、美及歐元區都已暫停升息，並觀察通膨走勢，三地的利率處於緊縮範圍。目前各國央行關注高油價會否轉嫁到生產成本，加上通膨受預期影響，央行不容易放出「降息」訊號。

成熟市場之中，日本是仍維持相對寬鬆的國家。日本銀行在10月31日宣布維持政策利率於負0.1％，及10年期國債殖利率目標於0％不變。但日本央行取消了10年期國債殖利率1％的嚴格上限，並將1％轉為一個參考點，提高殖利率曲線控制（YCC）的彈性。

另外，日本央行調高2024年核心CPI的預期，其可能在明年，或美國聯準會降息時收緊政策。我們認為日本貨幣政策仍維持極寬鬆，緊縮步伐非常保守，短期日圓或偏弱。若明年美國放出降息訊號，日圓才有較大可能轉強。

中港方面，現時為第三季業績高峰期，期間亦有不少經濟數據公布，目前來看恒生指數於16,800點附近有一定支持。

大陸統計局日前公布10月份的中國採購經理人指數（PMI），製造業PMI重回收縮區間至49.5，前值及市場預期均為50.2；非製造業PMI則為50.6，前值及市場預期為51.7及51.8，當中服務業PMI指數由前月的50.9降至50.1。官方解釋，受十一節日休假和節前部分需求提前釋放等因素影響，大陸製造業PMI景氣水準有所回落。

過去十年間，10月份大陸製造業PMI有五次在50以下，2021年至今已連續三次10月份落至收縮區間，疫情過後，整體需求還未紮實根基。從指數細項分析，值得注意的是出廠價格由上月的53.5降至最新的47.7，大幅回落或影響工業利潤空間。另一方面，服務業未能延續上月的反彈，反而降至今年以來的最低點，市場繼續憂慮服務業的增長動力。