2大壽險公司拚增資、賣地 改善財務體質

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兩大壽險改善財務體質

三商美邦人壽為改善財務體質，今年第一季已增資25億元，下半年持續追加。三商壽3日公告，現增5億股，每股新台幣5元，預計現增25億元，將用於充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率，預計11月13日掛牌。

今年上半年有二家壽險公司依規定必須改善財務狀況，包括三商美邦人壽及宏泰人壽。三商壽自去年以來，已完成三次現金增資逾112億元；3日公告現增25億元後，合計將現增137億元；而宏泰人壽3日也公告賣地，以拉高RBC（資本適足率）。

三商壽指出，此次現增為今年最後一次增資，預計11月13日掛牌，而後續仍以強化經營體質並改善財務結構為首要之務，朝向厚實資本、降低投資波動風險、完善資產配置管理等目標努力。

各界關注三商壽的資本強化計劃是否能完成，三商壽表示，目前包括董事會通過處份台中達摩大樓一、二樓，目前仍積極推動中；另一方面，由於20億股私募策略投資人要在一年內積極進行，9月已過最後期限，3日三商壽也召開臨時股東會，再次通過展延此案，延長至明年11月為最後期限。

宏泰人壽為拉高RBC，3日公告董事會決議公開標售台北市南港區玉成段二小段232地號土地，已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，目前傳出應是11月17日就會標售，宏泰強調會力求為公司獲取最大利益。宏泰人壽6月底RBC為145.82％，淨值比連三期低於3％，目前正積極改善財務體質中，力拚今年12月底RBC可回到200％之上。

金管會官員說，先前宏泰人壽卡在淡海素地一直無法賣出，後來提備案將其他不動產出租，達到即時利用且有收益標準，因此RBC開始回升，但能否在今年年底回到200％之上，亦尚無法確定。

宏泰公告指出，此次處分及公開標售的相關事宜授權董事長辦理，這塊土地宏泰持有多年，在2019年曾被金管會以尚未達到有效運用且有收益開罰。