LINE Bank若需增資 渣打：會力挺

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三家純網銀開業以來仍在虧損階段，但投資LINE Bank占股5.4％的渣打銀行卻充滿信心。疫情後首度來台的渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）3日指出，渣打在香港、新加坡都有投資純網銀，也有成功經驗，相信台灣的情況也是一樣。即對LINE Bank未來轉虧為盈極具信心。

溫拓思表示，所以未來若LINE Bank需要再增資，渣打也還是會繼續參與。他透露，此行也有拜會金管會，與金管會分享渣打全球永續發展的經驗，對於碳權交易的指標、架構也進行不少交流。

溫拓思指出，純網銀鎖定的族群與傳統銀行不一樣，渣打銀不只在台灣成立純網銀，在香港亦成立渣打首家獨資純網銀MOX BANK，已設立三到四年，明年預期就會轉虧為盈，新加坡也跟勞退基金合資成立Trust BANK網銀，預估獲利速度會比香港更快，在韓國也有投資純網銀TOXX BANK，至於台灣LINE Bank，會看業務發展需求，上一次增資，渣打也有參與，未來若有需要也會繼續支持。

由於渣打也擔任聯合國淨零排碳銀行聯盟NZBA的主席，負責推動該倡議的雄心壯志和戰略相關性，因此溫拓思此行也特別拜會金管會交換在淨零碳排的趨勢與展望，他表示，渣打集團在2030年前要調動投融資的資產規模達3,000億美元，在台灣企業、金融業亦都大幅投入淨零碳排的工作。

溫拓思指出，台灣從主管機關的角度來推動永續金融的腳步很快, 企業也有很大需求，因為台灣是全球科技供應鏈重鎮，另外，金融業在台灣也推動最積極，因此渣打在台灣推動永續金融的速度比其他國家都快，因為全球都來投入台灣的離岸風電。