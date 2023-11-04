三因素 外匯存底連三降

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近一年外資有價證券加存款市值約當外匯存底比重

中央銀行3日公布10月底我國外匯存底金額為5,610.79億美元，較9月底下降29.3億美元，已連三月下滑。央行外匯局長蔡烱民表示，主要貨幣對美元貶值，折算美元減少，對外匯存底帶來負貢獻，加上外資10月淨匯出約50億美元，央行連三月進場調節穩匯，且10月孳息也不多，綜合三大因素，使外匯存底餘額下滑。

觀察我國外匯存底金額，自去年10月起曾連續10個月上升，且連九月創歷史新高，但8月起外資大賣台股並匯出，衝擊新台幣匯率，央行連兩個月進場拋匯阻貶。據央行統計，至10月底外匯存底金額為5,610.79億美元，不僅連三月下滑且每月減額持續擴大。

蔡烱民指出，10月美元指數上漲0.41％下，國際主要貨幣對美元大致貶值，僅歐元升0.87％、英鎊升0.07％，其餘包括加幣貶2.54％、澳幣貶0.36％、日圓貶0.32％、人民幣貶0.24％、新台幣貶0.5％。

對於近期新台幣貶值，市場是否有失衡現象。蔡烱民認為，10月新台幣貶0.5％，貶幅較9月已縮小，整體市場其實有進有出，包括結購結售都有，但央行仍進場調節穩定匯市信心。

而觀察美國聯準會（Fed）貨幣策略，蔡烱民指出，市場原預期是「higher for longer」，現在「higher」變成「high」，換言之，Fed繼續升息的預期已下降，12月升息機率也降至2成以下，加上美債殖利率下滑，各項情勢來看，市場看法認為Fed升息循環已到尾端。

蔡烱民表示，10月本金加計盈餘匯出後，外資淨匯出50億美元，但匯出金額已連三月下滑，主因7、8月股利因素淡化，使匯出金額減緩；而外資進出還是受美股影響最大，美國第三季成長優於預期，主要靠美國消費及財報表現亮眼帶動，預計之後市場將把焦點回歸到企業獲利跟財報上。

至於其他國家外匯存底，大致上也都呈現縮水。根據央行公布，台灣外匯存底餘額在主要國家仍居第四，前三大分別為是大陸至9月底3兆1,151億美元、日本至9月底1兆1,099億美元、瑞士至9月底7,423億美元。