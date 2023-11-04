國銀：日圓11月貶幅將收斂

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據臺銀牌告匯率，日圓現金賣出價近三日都低至0.2187到0.2182元左右，為今年最低點，部分銀行提供客戶優惠匯率，有民眾更換到0.2159的超甜價，與7月初相對高點的0.2281元相比，同樣以新台幣50,000元兌換日圓，可在知名燒肉店「敘敘苑」多吃兩份午間燒肉套餐。國銀分析，11月預期日圓貶幅將收斂，但仍維持弱勢格局。

元大銀行指出，日本9月通膨年增率下滑到3％，創全年新低，加上薪資增幅仍遠低於2％，日銀當時重申將維持貨幣寬鬆政策。同時，美國第三季景氣動能強勁以及財政部發債量擴增，10年期美債殖利率挑戰5％，國際美元更上探一年新高，對亞幣帶來壓力，日圓於10月貶破150大關。

展望11月日圓走勢，元大銀表示，由於日本執政黨推出通膨紓困計畫，預計延長水電費補貼至明年4月，有助於通膨續降，同時緩和也緩和了政治壓力，預期短中期內將維持寬鬆政策，但仍需留意財務省數次示警匯率波動的風險；外部因素上，隨著10年期美債殖利率逼近政策利率，後續上行空間將有限，而美國兩黨在預算案上拉鋸，需關注能否牽制美國總統拜登的支出力道；綜觀以上，預期日圓貶幅將收斂，但維持弱勢格局。

公股銀則認為，短期內日本製造業PMI比起上月持平，服務業及綜合PMI則皆下滑，經濟表現不如預期，面對高通膨對日本民眾生活帶來的影響，日本政府傾向以補貼方式處理，日央行預期將持續超寬鬆貨幣政策，預估美元兌日圓短期以高位震盪可能性較高。

據財金公司統計，至9月底，外幣結算平台的日圓交易值已破兆元，達新台幣1兆863.83億元，比去年同期的1兆232.51億元，年增約631.32億元且今年以來每個月都維持單月交易值1,000億元以上，已連續19個月單月交易破千億元。9月單月境內加境外交易1,244.35億元，亦創歷年同期新高。