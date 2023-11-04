公司資金貸予他人 應算利息收入

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所得稅法規定，公司將資金貸與他人卻未收取利息，或約定利息偏低，應設算利息收入課稅；不過，若是以公司借入款項，再轉貸他人者，則相當於該貸出款所支付的利息，不予認定。

舉例來說，有一A公司在2021年度營利事業所得稅結算申報案中，查得2021年1月1日借入款項2億元、列報利息支出600萬元（借款利率3％），又在同日將3億元資金貸與他人使用，並約定利率1％，當年度尚未收回借款。

對此，高雄國稅局說，針對借入款2億元轉借他人的部分，因A公司貸出資金收取利息偏低，應按借入及貸出資金利率之差額，核減利息支出400萬元，也就是【2億元＊（借款利率3％-貸出款約定利率1％）】。

另貸出款超過借入款1億元部分，則應再按2021年1月1日台灣銀行基準利率2.366％與貸出資金約定利率1％之差額，設算利息收入136.6萬元，即【1億元＊（2.366％-1％）】，調增課稅所得536.6萬元。

國稅局說，所得稅法規定，公司資金貸與股東或任何他人而未收取利息，或約定之利息偏低，除屬預支職工薪資者外，應按照資金貸與期間所屬年度1月1日台灣銀行基準利率，計算公司利息收入課稅。

另依營利事業所得稅查核準則，營業人一方面借入款項支付利息，一方面又貸出款項並不收取利息，或收取利息低於所支付利息者，對於相當於該貸出款項支付之利息或其差額，不予認定。

國稅局補充，若無法查明數筆利率不同的借入款項，何筆屬於「無息貸出」時，應按加權平均借款利率核算。

國稅局表示，公司屬獨立法人且以營利為目的，為正確計算公司損益並防杜違反營利本旨，公司若有將資金貸與他人未收取利息或收取利息偏低的情形，應自行依貸出資金來源性質，在辦理營利事業所得稅結算申報時，依法調減利息支出或調增利息收入，以免遭調整補稅。