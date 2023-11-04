連續繼承房地 放寬持有期間計算

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財政部放寬民眾因連續繼承取得房地的持有期間計算方式，有助減輕民眾房地合一稅負。依核釋，個人交易2016年後繼承或受遺贈取得房地，若是連續繼承或受遺贈取得，可合併計算連續各次被繼承人或遺贈人持有期間。

個人在2016年1月1日以後繼承取得房屋、土地，出售時應適用房地合一新制或舊制課稅，仍以被繼承人取得房地日期來判斷；財政部說明，本次核釋僅針對計算持有期間，房地合一稅相關適用仍依取得時點為準。

依所得稅法，房地交易按持有期間課徵稅率15％至45％，持有二年內適用最高稅率45％，持有超過十年者稅率15％；自住房屋土地（6年以上），所得400萬元部分免稅，超過部分稅率10％。

其中繼承或受贈取得房地，可將被繼承人或遺贈人持有期間合併計算，但連續繼承或受遺贈取得房地，原本只能與最近一次被繼承人或遺贈人持有期間合併計算。依最新核釋，則可將連續各次繼承或受遺贈的持有期間合併計算。

舉例來說，某甲的母親在1990年取得房地，之後其母在2016年2月過世，由其父繼承該房地，結果其父也於2016年12月過世，房地因而由某甲繼承。

某甲2017年12月出售該房地，不論核釋前後都應依房地合一稅計徵，但房地持有期間依核釋前的計算方式為2016年2月至2017年12月，即持有不到2年，適用稅率45％；核釋後計算持有期間則為1990年至2017年，適用稅率僅15％。

財政部也提醒，上述持有期間計算，不適用於「所得稅法」第4-4條，也就是說，某甲出售房地時的持有期間可追溯至1990年計算，但因該房地是其於2016年以後繼承取得，所以還是要適用房地合一稅制。