華新線纜事業 Q4業績看俏

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華新麗華近六年合併營收及獲利

華新因歐美不銹鋼市場需求下滑，第三季不銹鋼事業虧損，每股稅後純益（EPS）從去年同期2.63元降至0.41元；前三季EPS也由去年同期5.37元減至1.24元。華新總經理潘文虎3日法說會預告，第四季不銹鋼事業表現與第三季持平；電線電纜事業第四季表現優於第三季。

華新持有華邦電22.31％，華新3日董事會基於華邦電因應未來營運成長所需，辦理2億股現金增資，每股發行價格22元，認為華邦電前景可期，決定參與其現金增資，以12億元為上限。

華新第三季營收463.46億元、營業利益17.22億元，稅後純益16.35億元，EPS為0.41元。前三季營收1,465.06億元，營業利益61.25億元，稅後純益47.51億元，EPS 1.24元。

華新幕僚長潘思如3日法說會指出，華新第三季因毛利較高的資源事業成本緩下來，鎳生鐵價格也上漲，推升獲利增加，毛利率微幅上升。

但不銹鋼事業因歐美市場需求不振，第三季銷量減1萬噸，營收少19％，毛利率從第二季7％降至4％，單季虧損。

潘文虎指出，第四季大陸不銹鋼市場未見復甦跡象、歐洲市場持續低迷，下游庫存持續去化，華新不銹鋼事業第四季表現和第三季持平。

線纜事業因台電強韌計畫需求持續釋放，建築市場毛利率維持穩定，預計電線電纜事業第四季表現優於第三季。資源事業仍維持全產全銷，售價隨行就市，原物料成本趨於穩定，預計資源事業第四季表現平穩。