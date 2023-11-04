臺北網紅嘉年華 直播帶貨來拚場

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網紅產業持續擴大，臺北市商業處輔導台灣新媒體發展協會於11月3～5日，在信義商圈的香堤大道舉辦「2023臺北網紅嘉年華」活動，現場邀集了十個臺北商圈產業擺攤，同時邀請參與TY STAR網紅獎的十位網紅，透過直播等形式，共同行銷特色商品。3日的活動記者會特別邀請臺北市長蔣萬安到場，蔣市長肯定網紅直播帶貨的能力，對台下的網紅說：「很願意聆聽大家的意見，為大家開拓市場。」

蔣萬安表示，「滑經濟」產值不斷堆疊，這次的網紅嘉年華希望能與商圈結合，帶動商圈發展，於是選在百貨林立的信義商圈舉行，透過網路和KOL拉抬商機，「其實每個人都是網紅，只要敢於表現，勇敢的表達自己的意見，都可以發揮自己的影響力。」他也舉日前和YouTuber拍影片開箱動物園為例說，可透過輕鬆有趣的方式，讓民眾關注嚴肅的議題。中國時報董事長王丰也表示，全球網紅行銷市場規模逾新台幣6,400億元，看好未來能有翻倍的發展。

為期三天的「2023臺北網紅嘉年華」，3日下午邀請了澎恰恰與他的網紅女徒弟羅嵐表演直播秀，有網路直播帶貨經驗的澎恰恰認為，不論是藝人或網紅都要不斷充實才藝，才能在瞬息萬變的生態和不同平台間生存。他說，直播時不會理會惡意挑釁的酸民留言，讓收看直播的觀眾快樂才是重點。

主辦單位於4日、5日下午4點，分別邀請樂天女孩琳妲、藝人沈玉琳進行明星直播秀，與線上線下民眾互動交流，也安排企業、網紅直播主進行多場舞台展演或直播，隨機提供優惠折扣和商品組合，不論是正在逛嘉年華市集，或在家看直播秀，只要登入臺北網紅節，與momo、中天快點購合作的專屬商場，就有機會買到比百貨周年慶、雙11更超值的商品。

值得注意的是，在會場及展示攤位間，能看到上百位YT STAR網紅獎參賽者，各自以獨特的方式進行直播。由臺北市政府商業處、旺旺中時媒體集團以及台灣新媒體發展協會一起主辦的「2023臺北網紅節」，自9月7日宣布起跑後，獲得熱烈的迴響，TY STAR網紅獎依據報名者的自媒體人氣，分為太陽組（粉絲20萬以上）、月亮組（粉絲2至20萬）、星星（粉絲2萬以下）等3組進行網路人氣票選，今年新增帶貨組，另以業績做為評選依據，網紅獎預計於12月13日舉行頒獎典禮。