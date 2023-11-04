SCFI連四紅 航商傳再漲價

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歐美耶誕節年終拉貨效應，支撐11月初亞洲出發滿艙行情續航，上海出口貨櫃運價指數SCFI連四周收紅，3日最新報價周漲5.46％至1,067.88點，除了歐洲線每20呎櫃轉跌1.69％，其他近、遠洋航線全數走揚，美西線每40呎櫃上漲9.71％、美東線每40呎櫃上漲3.09％，均突破2,000美元關卡。

市場傳出，航商大約12月1日歐美線將再度推動漲價計畫，但一般研判，12月中開始，大陸農曆年前趕出貨潮，航商伺機喊漲成功率比較高。航商靠著反覆喊漲操作，達到築底再拉高護價的目標，美國線希望守住2,000美元，歐洲線至少也要四位數。

多家航商、貨代業者透露，航商持續抽船控艙，加上耶誕節前最後一波補貨、電商貨、季節性貨量釋出，11月初歐美主要航線滿艙，搭配船公司喊漲，運價持續反彈。唯歐洲線因太多新增運力下水，供需差距拉大，剛漲的運價隔周就開始回吐；美國線也未如船公司預期般漲足。

根據SCFI 3日最新報價，上海到歐洲每20呎櫃運價756美元，下跌13美元、周跌1.69％；到地中海每20呎櫃運價1,231美元，上漲10美元、周漲0.82％；到美西每40呎櫃運價2,102美元，上漲186美元、周漲9.71％；美東每40呎櫃運價2,434美元，上漲73美元、周漲3.09％。