群光前三季每股賺7.48元

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群光（2385）公布第三季財報，三率三升、毛利率及營益率都是歷史新高，前三季每股稅後純益約7.48元。展望未來，法人預估，群光第四季營收約與第三季相當，全年營收年減15％以內，有望往千億元靠攏，在產品組合優化、優異成本控制以及匯率助攻下，群光今年獲利表現仍將優於營收表現，全年可望再賺進一個股本。

群光第三季營收258.09億元、季增2％，在產品組合以及匯率助攻下，毛利率、營業利益率、淨利率相較上季及去年同期均達三率三升。毛利率21.5％、營業利益率11.6％同步創下歷史最高紀錄。稅後純益21.21億元，季增18％，每股稅後純益（EPS）為2.93元。

累計前三季營收738.94億元，營業利益68.21億元，稅後純益53.94億元，EPS達7.48元，創同期歷史次高。

展望未來，法人預估，群光第四季營收約與第三季相當，毛利率持穩。全年營收年減15％之內，有望守穩千億元，在產品組合優化、優異成本控制以及匯率助攻下，群光今年獲利表現優於營收表現，全年可望再賺進一個股本。群光過去10年的股東權益報酬率（ROE）平均達19％、近年更維持在20％以上，現金股利發放率也一向在7成以上。

因應美中貿易戰，群光2019年開始建造第一座泰國廠，去年已貢獻15％集團營收。為滿足歐美客戶需求，群光集團加大在泰國生產的力度，今年營收占比拉高到20％。旗下的子公司群光電能，在今年第三季已建造完成第一座泰國廠，群光於今年啟動建造泰國二廠，預計在第四季完工，2024年上半年開始生產，明年底泰國廠區佔集團營收比重會提高到30％。

群光表示，在NB庫存大幅調整下，各家NB廠商的庫存已趨近正常水準。近期雖然客戶需求仍保守，訂單也以急單居多、也代表剛性需求的存在，促使庫存調整近尾聲。研調機構預測因Windows 10即將退役，加上2023年基期已低，2024年PC市場將復甦，年成長率估約3％～5％。

此外，生成式AI也將為PC市場帶來活水，促成PC換機潮。群創表示，鏡頭模組產品未來將融合更多AI功能，例如人臉辨識解鎖，以及結合影像辨識應用在視訊會議等，促進產品加值。群光的鍵盤、影像模組以及電源產品，均可受益於此波換機潮，並有機會推出更多高規格產品，提升附加價值。