緯穎領軍強漲近7％ 7檔AI伺服器鏈吹反攻號角

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AI伺服器供應鏈表現

AI伺服器指標緯穎（6669）3日強漲近7％收1,690元，創下波段新高，帶旺勤誠（8210）、營邦（3693）等機殼廠同步走揚，股價反攻向上。法人看好，具指標的權值電子、AI概念股反彈後維持強勢整理，可望維持短多主流地位。

凱基投顧台股策略分析師張明祥指出，聯準會最新一次利率會議釋出鴿派指引，暗示本輪升息循環應已告終，使得日前嚴重打壓市場情緒的美債殖利率逐漸觸頂回落。同時，企業獲利動能轉強的周期性現象，以及年底至隔年初容易上漲的季節性效應將會支撐台股最終回歸多頭軌道。

就產業面觀察，尤其AI伺服器將從今年第四季開始放量，預估台股成分股的獲利動能將從由負轉正，且2024年上半年獲利動能更迎來加速增長，可望支撐台股未來三至六個月回歸多頭格局。

此外，超微（AMD）看好MI300系列在LLM推論領域潛力，MI300A、MI300X驗證進行中，MI300A月初量產出貨供應El Capitan超級電腦專案，MI300X未來幾周將開始供貨OEM及雲端客戶，公司有信心逐季提升資料中心GPU營收，明年AI晶片銷售樂觀，激勵AI概念股止跌彈升。

中信投顧分析，AMD預估明年營收將逾20億美元，市場目前樂觀預期有機會突破30億美元，在出貨動能暢旺之下，目前伺服器廠供應鏈包括緯穎等都將受惠。

其中，營邦受惠高階AI伺服器與AI模擬器大單出貨，第三季營收達28.75億元，季增50％，年增88.5％，公司自結單季獲利4.51億元，EPS衝上11.71元，同步刷新歷史紀錄。

另市場關注，美對中祭出晶片新禁令對AI伺服器影響，伺服器機殼廠業者認為，隨著CoWoS產能陸續開出，且預計輝達（NVidia）在大陸市場受限情況下，可望將生產重心聚焦在高階產品端，而台系供應鏈主要以出貨歐美為主，對業績更添長多動能。

展望後市，勤誠在首個AI專案進入量產階段，以及傳統伺服器回溫等因素，第四季營收動能將繳出亮眼成績，市場預估將有季增2成實力。

法人認為，公司明年整體營收成長，有望達3成以上，而AI業務貢獻有機會呈現翻倍增長，一般伺服器年成長5％～10％，全年出貨台數目標落在180～190萬台區間。