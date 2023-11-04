雙利多助威 網通股喊衝

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網通類股表現

工研院指出，2024年台灣通訊產業受惠AI、雲端、數位韌性等需求強勁，將帶動產業發展，另低軌衛星發展也成為關注焦點；法人指出，網通族群今年受惠於缺料舒緩，加上美國擬砸425億美元布建高速傳輸，後續訂單有望挹注營收。

台股3日開高走高一舉攻上季線，觀察盤面以IC設計、航運及網通股為較強勢。進入超高速傳輸時代，隨著5G建設在全球逐步擴建，6G研發也已展開，未來雲端、物聯網等領域，將透過網路傳輸至生活應用，網通股因應AI需求推動網路升級，有望助攻業績發展，包括近期公告第三季財報的啟碁（6285）、智易單季營收與獲利同創歷史新高。

啟碁今年累計前三季營收為811.03億元，年增22.58％，前三季稅後純益達29.33億元，年增40.26％，在財報激勵下，啟碁3日股價帶量漲2.58％，法人買超3,109張。

智易則是三大產品寬頻固網、智慧家庭及行動通訊齊步走，第三季營收138.7億元、季增14.6％，稅後淨利6.88億元、季增19.7％，連收二日紅K，股價衝破160元，站上所有均線；智邦股價上漲4.89％收536元，也站回所有均線，其他包括海華、全新、台通、榮群漲幅也有2％～3％。

法人表示，第四季中磊、智易將受益於印度電信商的5G FWA量產訂單，預計營收將實現雙位數的季度增長，而啟碁、正文在北美市場的新客戶需求預計保持穩定。

群益投顧董事長蔡明彥表示，網通股這一波上漲，受惠於美國總統拜登簽署美國基建法案題材，另外觀察近期國內有高股息ETF持續將網通股列為前幾大持股，在投信增加持股下，也推升其股價上揚；展望下周，蔡明彥指出，若新台幣匯率持續升值，外資有機會翻多。