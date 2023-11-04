庫藏股奏效 學習王周漲27％冠興櫃

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興櫃周漲幅前十強

興櫃市場本周以漲幅27.22％的學習王（6780）奪冠、新登錄興櫃不滿一周的慶康科技-新（8098）則以漲幅17.59％拿下亞軍。

整體興櫃324檔股票，本周有131檔維持平盤以上漲幅，占比約4成，家數相較於上周增加；交易金額79.54億元，也較上周73.65億元微增了5.89億元。

興櫃本周漲幅前十強分別為學習王、慶康科技-新、祥翊、山太士、維格餅家、伯鑫、公信、奇邑、中台、安倉，周漲幅從8.52％～27.22％不等，成交量則介於40～12,190張之間。

學習王科技為台灣規模最大的幼兒至高中（K12）數位學習內容服務商，數位學習內容產品主要包含四大產品：升學智能學習系統、數位雲端學苑、兒童互動式美語、學涯顧問服務等，數位學習內容產品主要材料為硬碟、硬碟外接盒、智能筆及書籍，營收來源以內銷、客戶為個人消費者為主。

學習王日前公布實施庫藏股，買回股分轉讓予員工，價格每股新台幣12.08元～29.30元間，預定實施日期介於10月25日至12月22日，因此股價本周飆漲，成功拿下興櫃冠軍。

慶康科技-新在本周二登錄櫃買戰略新板，受惠蜜月行情漲幅成為本周興櫃亞軍，自結今年度前三季營收2.56億元、每股純益（EPS）達8.76元；慶康科技-新主要從事半導體設備關鍵性及消耗性零組件製造，主要產品包含晶圓夾持環、晶圓承載盤、準直器、加熱器及電漿分流器等，為國內半導體設備大廠的供應商，曾獲台積電、華邦電頒獎肯定。

慶康科技-新專攻精密加工、表面處理、陶瓷噴塗、電漿工程等，亦具製造設備自動化、檢驗設備優化等技術以建立競爭優勢。公司預計短期計畫持續優化製程、提升品質，擴大產能滿足客戶的需求，投入開發半導體CMP（化學機械研磨）設備上的修整器，拓展產品線。