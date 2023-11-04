市場疑慮消 趨勢股依舊強勢

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市場分析： 美國財政部的發債計畫以及聯準會利率決議的不確定性因素，使得美國10年期國債殖利率逾5％附近居高不下，壓抑全球股市陷入破底危機，在外資沉重賣壓下，台股本周前半周延續前期破底格局，大盤指數一度欲回探年線支撐。幸賴美國財政部發債計畫未再擴張，且聯準會利率決議結果令市場認為升息周期結束，台股在國際股市的帶動下出現壓抑後的反彈，全周集中市場上漲2.3％、櫃買市場上漲3.26％。

聯準會會議如預期繼續保持利率不變，連續兩次會議暫停升息，調高經濟成長評估，聲明稿描述從「經濟一直以穩健的速度擴張」，改為「第三季經濟以強勁的速度擴張」，並重申「通膨仍位居高位」、「失業率保持低位」。聯準會雖觀察到就業市場的緊張，以及消費帶動的經濟擴張加速，卻並未升息原因在於，聯準會預期累計的升息效果將對家庭和企業的經濟活動、招聘和通膨造成壓抑，聯準會已不需要升息來壓抑通膨，令市場聯想升息周期的結束。

美國財政部最新預估第四季借款低於市場預期，2024年第一季預估借款高於預期，且借款金額均創歷史同期新高。由於美國財政部近期5年期公債標售結果不佳，財政部放緩10年、30年期債券發售速度，此外，財政部表示下一季有可能再度提高附息公債發行規模。長天期公債的減緩，使金融市場短期回穩，中長期來看，財政部第四季至明年首季發債金額仍高，美國預算赤字創高所造成的美債供給過多問題仍然存在，料長天期美債殖利率回落幅度有限，中長期高利率仍將持續給予金融市場壓力。

根據最新公布的第三季 財報顯示，美國四大雲端服務供應商（CSP）第三季資本支出，除了微軟資本支出超過市場共識外，其餘三家資本支出均低於預期，其中又以Meta資本支出較市場共識低15％最為明顯，我們認為，CSP廠將預算資源挪用至AI伺服器，但因GPU短缺導致拉貨受阻，市場可能對資本支出不如預期過度解讀。隨著台積電（2330）CoWoS產能供應開出，2024年GPU供應緊張情形將緩解，加上一般伺服器需求回溫，對2024年整體營運審慎樂觀。

投資策略：

如前期所言，各大CSP 積極開發自有ASIC晶片，以降低對輝達（NVIDIA）依賴。我們觀察到IP以及IC設計服務業者受惠CSP業者開發ASIC，取代GPU的長期趨勢，而台系的IC設計龍頭公司也積極介入ASIC市場，近期相關個股表現相對強勢，目前仍建議逢拉回積極考慮介入。

觀察重點產業包括AI帶動的高階HPC晶片代工、IP以及IC設計服務業、高階電源、載板、散熱及半導體後段封測供應鏈商機、手機供應鏈、記憶體、生技、高現金殖利率概念的航空以及海運類股。