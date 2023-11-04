建準三引擎驅動 樂看明年

建準近年獲利表現

樂看AI伺服器及汽車需求不錯、NB今年第二、三季已出現緩步上揚，就連今年表現最弱的通路，也由經銷商端傳來明年第二季起可望出現回溫的消息，建準（2421）執行副總經理吳晉賜直言，「明年應該是還不錯的一年」，連毛利率展望也是正向。

建準因8、9月營運出現變數，包括中國昆山廠出現缺工問題，直接人工缺口最高一度達到400人，致使近7,000多萬元的NB與車用產品無法如期交貨，此外，AI伺服器因客戶拿不到H100 GPU也拖累風扇出貨遞延，也導致第三季營運表現不如預期。經結算第三季營收32.94億元僅與第二季幾近持平，雖因產品組合優化，推升毛利率來到28.97％，同步寫下2010年第一季以來的新高，然第三季所得稅率拉高，單季稅後純益3.86億元，竟逆轉呈季減10.57％，換算EPS 1.49元，竟小輸上一季的EPS 1.72元，惟因上半年獲利年增幅較大，累計前三季EPS 4.32元，仍超前去年同期的EPS 3.23元。

受惠於AI需求不墜，建準來自AI伺服器的營收占比也步步高升，建準副總經理李為仁初估，今年第一季AI伺服器營收占比仍低於5％，到第二季已近1成，初估第三季占比應會落在10％～15％之間，第四季還有機會再攀高。李為仁直言，就各產品線的表現言之，其中成長力道最強的莫過於伺服器與網通，而伺服器又強過網通，NB今年第二、三季已見到緩步回升，車用也在持續成長中，僅家電等事業受到升息影響，需求較弱。

針對法人提問AI伺服器明年是否仍有續強的力道？年增率如何觀察？等問題，吳晉賜保守表示，明年AI伺服器市場變數還很多，包括GPU規格發展、供貨數量、到大型業者開發ASIC IC是否順暢，都還要再觀察，因為中間牽涉的因素很複雜，很難做預判，不過，吳晉賜強調，AI是很確定的趨勢，不論主流怎麼發展，AI伺服器一定會往上走。

另針對液冷時代來臨，恐威脅到風扇的生存，建準也提出反駁，強調「液冷時代來臨，風扇只會轉型，不會不見」，因為任何散熱解決方案最終都得靠風扇將熱能往外吹。除了AI伺服器明年續揚可期外，建準在車用的布局也有進一步的進展，吳晉賜表示，ADAS部分已取得歐美Tier 1大客戶的訂單，此外，既有的德國車廠溫度感應器下一代產品也是由建準獨供，目前車用訂單還算正向。