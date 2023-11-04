遠傳上季EPS 6年同期新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

遠傳電信（4904）3日召開法說會，受惠iPhone 15熱賣、用戶持續升級5G、以及漫遊與預付卡回溫帶動，遠傳第三季合併營收232.2億元，年增4.8％，締造連續十二個季度正成長佳績，稅後純益28.3億元，每股稅後純益（EPS）0.87元，更創下近六年同期新高，年成長16.7％，連續九個季度年增率居業界之冠。

前三季各項財務指標皆超越財測，前三季EPS 2.56元，追平2020年全年度EPS。

至於5G滲透率則突破38％，行動服務營收與ARPU連三年維持正成長。

遠傳總經理井琪表示，新經濟業務持續穩定成長，前三季新經濟營收佔總營收約2成，獲利金額較去年同期增長7.4％，主要獲利成長動能來自遠傳自主開發的智慧資通訊解決方案，加上個人數位服務穩定增長。

iPhone 15銷售創佳績，其中長合約、高月租費方案獲用戶青睞，超過8成選擇30個月以上合約，且9成客戶選擇月租費999以上，皆有助於提升未來ARPU成長。

新經濟業務中，「遠傳守護網」已突破55萬，「遠傳心生活」導購交易量相較去年提升352％，friDay播映熱門獨家韓劇也促使第三季會員數年增達20％，friDay購物結合AI應用，已導入超過1,000家電子商店提供嶄新的個性化購物體驗。

「新遠傳」合併基準日訂在12月15日，井琪強調，合併後新遠傳將力拚「頻譜三冠王」。

遠傳10月底已經向證交所提交申請發行3.472億新股，以與亞太電信進行換股作業。