富采 調降資本支出3～4成

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富采過去五季EPS分布

因應市況不明，富采（3714）調降今年度資本支出至35～40億元，下修幅度約當3成至4成，僅Micro LED相關的20億元資本支出全數未刪。展望第四季，富采看好汽車相關應用，汽車客戶幾乎全數成長，主流趨勢明確。

富采原定今年度資本支出為60億元，然因消費性電子需求仍然疲弱，市況不明，因此富采在本季法說會上，宣布調降今年度資本支出至35～40億元，換算之下，調降幅度約3至4成，遞延的資本支出集中在紅光LED、消費性應用上，而Micro LED則維持20億元資本支出。

儘管晶電、隆達第三季毛利率均提升，不過因稼動率低，富采董事長彭双浪表示，第三季的虧損有80％來自閒置產能損失，因應市況不明而嚴控資本支出，富采的存貨週轉天數持續下降，現金亦大於負債，財務穩健。彭双浪看好汽車相關應用，不僅市場持續成長，晶電、隆達也持續導入汽車相關應用，在直下式LED顯示器上，市場可望小幅成長，富采將控制庫存、產能重整。至於晶成則穩定成長，下半年表現將優於上半年。

富采統計，晶電、龍達第三季汽車應用分別達25％、12％，未來將是成長的主要動能，晶電董事長范進雍指出，汽車內、外的應用以及所有的車用客戶第四季均持續成長，加上植物照明第四季提前備料、應用在標案的高階照明本季回升，即使穿戴裝置第四季下滑、消費性電子比較疲弱，期待晶電第四季不要下滑太多。