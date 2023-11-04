明基材 醫療事業有看頭

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明基材（8215）受惠匯率挹注，第三季毛利率約20％，稅後純益1.87億元、每股純益約0.58元，與上半年相當。展望第四季，董事長陳建志表示，面板廠調降產能利用率約15％～20％，公司也隨之調整，估計延續到第一季。至於醫療事業方面，預期今年仍有兩位數成長。

明基材第三季合併營收約46.02億元，季減1％、年增26％，稅後純益1.87億元，季增30％、年減65％，每股純益約0.58元。累計前三季合併營收約133.04億元，年增12％，稅後純益3.8億元、年減65％，每股純益1.19元。

其中第三季毛利率約20.22％，低於去年同期的21.34％，但由於顯示器材料營收比重從去年第三季的83％降至72％，醫療產品營收比重提升，且匯率助威，使毛利率維持在20％以上。

後續展望，陳建志表示，面板廠因應庫存狀況，第四季調降產能約15％～20％，對公司有一定影響，估計將延續到明年第一季。

至於醫療事業方面，包括隱形眼鏡、皮膚護理等消費性產品健康成長，今年東南亞市場復甦，有不錯成長，中國、台灣市場也都有不錯的成績，今年可望達到20％～30％的成長。專業醫材方面，上半年有庫存問題，下半年逐步解決、也看到訂單回流，估計全年業績還是有10％～20％的成長。消費性醫療產品比較依賴行銷能力突破，專業醫材關鍵則是產品技術能力，這兩塊都會持續成長，公司目標2026年醫療事業占比達到5成以上。