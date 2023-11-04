宏璟處分利益進補 獲利衝

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宏璟（2527）受惠高雄「K27智慧型廠辦大樓」8月處分給「富爸爸」日月光半導體（3711），大賺2.86億元，第三季入帳，使得今年出爐的前三季獲利大噴出，累計前三季稅後純益6.08億元、EPS 2.32元，雙雙賺贏2022年全年。

宏璟前三季財報3日出爐，前三季營收21.34億元，稅後純益6.08億元，EPS 2.32元，一舉賺贏去年全年的營收13.88億元、稅後純益3.05億元、每股純益1.17元。

宏璟今年獲利成長動能強勁，主要是來自於高雄「K27智慧型廠辦大樓」8月上旬以16.66億元處分給日月光半導體，交易坪數6,592坪，處分利益約2.86億元，吃下一顆大補丸，也扭轉上半年稅後純損0.7億元、每股淨虧0.27元的局面。

今年宏璟業績主要以銷售和出租新成屋台北市博愛特區「帝璟苑」、新莊「宏璟榮華」、汐止「麗園」店面等，以及高雄「K27智慧型廠辦大樓」、土城先建後售案完工銷售為主。

日前宏璟也以5.71億元參與家一家族的鼎固置業現增案，藉此也持有鼎固置業得標的「天母新光傑仕堡」24％的股權。

另外，宏璟上半年也以23.58億元買下日月光半導體及台灣福雷電子共同持有的陸竹開發公司股權約86％，以主導新竹竹北總銷200億元的超級大案，佔地面積達8萬多坪；依持股比率推算，未來可望分回至少約170億元。上述股權交易案，年底前可望完成。

宏璟還握有不少商用不動產開發案，包括高雄「K13智慧型廠辦大樓」、「中壢第二園區智慧型廠辦大樓」，2案在2024年第2季、2025年第1季完工，若交屋順利，可望挹注業績明顯走升。