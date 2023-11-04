慧洋 Q4每股盈餘挑戰2元

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慧洋-KY（2637）受惠美洲穀物與冬季煤礦運輸需求增，3日公告10月營收16.18億元，月增23.97％、年減17.06％，自結營業利益4.32億元，營益率由上月18％回升至27％，稅前盈餘2.64億元，每股稅前盈餘0.35元。

慧洋前10月營收137.09億元、年減36.67％，自結營業利益23.88億元、稅前盈餘21.16億元，每股稅前盈餘2.83元。

進入11、12月，有美洲穀物及冬季煤礦運輸需求，支撐中小型船舶運價，加上慧洋3艘船舶處分利益合計近2,000萬美元可望認列，貢獻每股盈餘（EPS）約1.87元，法人估，慧洋第四季每股盈餘有機會拚約2元。

波羅的海乾散貨運價指數（BDI）10月平均為1,868點，為今年高點，其中超輕便型船平均月租金13,702美元、輕便型船平均月租金12,224美元，8月下旬以來，BDI指數逐步回穩向上。

慧洋10月陸續公告三艘新船加入營運團隊，新船效應加運價回穩向上，10月營收月增逾2成。

慧洋表示，明年起歐盟將針對航運業徵收碳稅，未來環保法規日趨嚴謹，節能船需求逐步增加，航商老舊船舶淘汰壓力也增加，慧洋目標打造全節能船隊，持續投資節能船舶，今年加速汰弱非節能船。慧洋10月陸續公告3艘新船加入營運團隊，包括2艘輕便型、1艘巴拿馬極限型船，均為NOx第三期環保節能船。