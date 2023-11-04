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華航 漲幅收斂法人連買

華航1121103日線圖
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華航（2610）股價10月20日於18.65元落底，籌碼沉澱後，股價翻揚，短線漲幅逾1成，3日多方續攻，因上檔有年線反壓壓抑漲勢，終場雖順利站上年線，但漲幅因而收斂，僅以上漲3.42％、收在21.15元，成交量7.86萬張，三大法人連續兩日同步買超。

ITF旅展訂位、買氣熱絡，華航看好明年旅運市場優於今年，且高票價將成新常態，尤指美國、日本等熱門航線，比2019年疫前貴3成以上，持續全線增班，含金量高的東北亞、北美是重點，搭配明年預計引進新機9架擴增運力搶客。

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