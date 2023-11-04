旺季效應 美律Q4營運拚向上

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美律季營收

電聲大廠美律（2439）3日舉行法說會，總裁黃朝豐表示，2023年手機揚聲器營收表現亮眼，由於第三季競爭對手的品質出現問題，因此大客戶轉向使用美律的手機揚聲器，出貨量比預期多很多。

黃朝豐認為，第四季仍將是消費產品旺季，營收會超越第三季，全年營收會比2022年多更多。

美律第三季營收94.54億元，季增13.15％、年減14.44％。9月營收特別亮眼，營收45億元，月增74.28％、年增10.5％，法人指出，美律9月營收改寫34個月新高。1～9月營收249.7億元，年減0.56％。

在美律主營的耳機方面，黃朝豐表示，耳機比例從2022年第三季的69％，降到2023年第三季的66％，揚聲器則從25％提升到30％。黃朝豐指出，耳機類別中，TWS（真無線耳機）的表現較為疲軟，占比22％，減少12個百分點，因為有個客戶的TWS案子生命週期結束。但是競技型耳機和AUDIO耳機，則有所提升。

揚聲器方面，手機揚聲器比例從2022年第三季的45％，大幅提升到2023年第三季的64％，在NB與PC揚聲器衰退下，手機揚聲器逆勢攀升。黃朝豐表示，第三季手機揚聲器的出貨量比預期多很多。

展望第四季，黃朝豐表示，第三季因為有多款新產品進入量產，第四季會延續出貨，儘管原先預測2023年景氣不好，但是實際銷售狀況還不錯，第四季還是會有不錯的季成長，第四季營收會比第三季多，也會比2022年同全年營收也會超過2022年。

儘管TWS已經成為市場主流，但法人指出，近期TWS卻也出現賣不動的問題。黃朝豐表示，TWS市場出現衰退，頭戴式的耳機需求高過預期，原本客戶對未來比較樂觀，但是近期又出現以色列戰爭，又表現相對保守，可是全年朝向正向發展。

手機揚聲器部分，黃朝豐指出，第三季客戶開始拉貨，第四季出貨的量最大，因此第四季營收會比2022年同期大幅成長。但是NB和PC的揚聲器表現不佳，第四季恐會下滑。