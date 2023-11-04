天鈺急單可望延續 營運添翼

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驅動IC公司天鈺（4961）3日舉辦法說，董事長林永杰指出，自2022年開始驅動IC各項產品之落底時間不一，TV面板先行調整，接著手機等應用，目前觀察到終端客戶庫存已經清理泰半。第三季受惠智慧型手機急單，營運表現亮眼，目前仍有急單，出貨力道可望延續。

不過林永杰強調，是否強力復甦，交由終端需求決定，但天鈺歷經本次循環，努力深化產品組合廣度，有助於抵禦景氣循環逆風。

天鈺第三季營運表現持續增溫，成長動能來自手機TDDI，合併營收達42.42億元，年增翻正成長達1.19％，單季稅後純益6.11億元，季增5％，EPS為3.98元，創下五季以來新高水準。發言人陳志豪表示，第三季存貨已由第二季22.28億元下降至18.98億元，DOI由65.10天提升至65.79天，主係小尺寸補庫存需求湧現所致。

對整體景氣看法，林永杰分析，先下去會先上來；自2022年起PC最先衰退，車用最晚，所以復甦就是自PC先起來，手機現在有復甦的跡象，車用、網通則再等等。

林永杰表示，完整解決方案、產品線齊全，是天鈺經歷本次景氣循環學到的寶貴經驗；目前如Power當中的PD、VCM產品外，馬達控制產品BLDC、大功率驅動MCU都持續布局，TDDI則往高解析度前進，其中關鍵的OLED技術，預計會在第二季開始貢獻營收。

此外，在電子書布局，天鈺持續精進，其中ESL 4色，市場都在開發相對應晶片，天鈺進度在本月份全系列IC都進入量產，迭代至E5供應也不是問題，就看切換速度及電子標籤需求程度。

他舉例，美國Walmart是否如期導入，以及歐洲一些人工費用較高的國家對電子標籤的接受度。電子書部分，中國教育需求持續暢旺，其中從黑白往彩色更替趨勢，仍在努力起量。

至於目前最夯的AI，林永杰提到，每個公司都在布局，但不一定是推出產品，也可能是工作流程的導入急優化；近期科技巨頭如Intel、ARM在展會都希望AI往硬體上發展，因此推動AI PC的概念。未來在感測器（sensor）上，也可望有簡單的AI應用，會與現在的大語言模型相當不一樣，而是走進生活，進一步提升生產力。