洋基 前三季每股賺15.92元

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洋基工程（6691）公告前三季合併營收122.9億元，稅後純益13.9億元，再創歷年同期新高，且較2022年同期大幅成長21.87％及7.32％，主要受惠半導體、PCB及電子零組件產業等高科技廠大型無塵室機電空調工程合約訂單挹注，以除權後股本8.8億元計算，前三季每股稅後純益15.92元。

洋基表示，2023年前三季營收獲利再創新高，主要在於半導體、PCB及電子零組件產業等高科技大廠趁景氣不明朗時，加速推升製程技術及建廠計畫，帶動公司大型無塵室機電空調工程業績持續成長。2023年前三季認列工程的終端產業應用比重，以半導體產業超過6成以上為最高，其次為PCB及電子零組件產業各占15.62％與11.16％。

洋基具備高技術含量的廠房設計及施工能力，加上公司承包工程規模龐大，具備採購的規模經濟優勢，在2023年上游原材料價格普遍上漲的情況下，前三季毛利率仍維持在17.16％左右，明顯優於同業水準。

洋基表示，隨AI技術與應用推升高速運算及高頻傳輸晶片需求，對晶片設計與製造的精細度和整合能力要求水漲船高，進一步帶動科技大廠積極建置高精密大型無塵室，確保製造過程中不受到微塵、靜電等外界污染的影響。截至2023年第三季底，無塵室工程的未認列合約金額為146.6億元，以半導體無塵室工程期12～18個月來看，公司2023、2024年營運可望維持成長動能不墜。

洋基進一步表示，受美中科技角力影響，國內PCB及電子零組件大廠積極前往東南亞設廠，公司為就近服務下游電子產業客戶，目前正積極透過泰國子公司與當地廠商洽談策略聯盟合作，配合下游PCB客戶的建廠進度，於泰國等東南亞地區進行無塵室機電空調工程的設計施工，預估2024年開始接案，均可望為公司整體營運與多角化經營再添成長動能。