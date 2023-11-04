葷素美饌蒸的好！ 天仁喫茶趣秋季套膳開箱

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時序入秋，因應季節轉換，天仁茗茶集團旗下連鎖餐飲品牌〈天仁喫茶趣〉推出三款全新套膳系列美饌，強調以山「蒸」海味實踐永續，套膳主餐有葷有素，並分別以913茶湯、包種茶湯，以及東方美人茶入饌，讓食客可以從飲食中輕鬆品嘗領略茶的美好。廚師團隊並以素海參、植物肉，以及「來自天堂的果實」木鱉果為食材，以跨菜系廚演繹「素食新食尚」，滿足新世代客層健康養生飲需求，也體現了品牌「研之有物」的「食力」。更重要的是，〈913椒香燉牛腩套膳〉、〈包種素排海參套膳〉，以及〈美人山珍海味拌飯〉等三款季節新品，除呈盤形色不俗，風味與口感皆誘人，吃後更是輕盈無負擔。

〈天仁喫茶趣〉是一傳揚茶文化的複合式餐廳， 並以「現代、多元、新茶風」設計概念，「年輕、休閒、生活化」的風格，以及「突破傳統茶文化、創新茶文化之路」三大訴求為品牌定位。餐廳特色與亮點包括：現代中國風裝潢設計風格，所有菜色皆以茶入饌，每家門店都有資深主廚駐店，客人現點、廚師現做，且菜餚跨越菜系籓籬，「怎麼好吃就怎麼做」，成功培養出許多忠誠客人。也因為客人回流率高，業績總能持盈保泰，維持良好的營運動能。

〈天仁喫茶趣〉菜單上菜色近80道，其中30％為蔬食料理，這樣的菜單結構，坊間其它餐廳少見，是該品牌另一大賣點，更為該餐廳開拓了多元客層。營運部協理王華榮表示，有些客人為蔬食而來，與信仰無關，而是為「體內環保」、健康養生而來。

王華榮表示，〈天仁喫茶趣〉每半年會換一次菜單，另外基於「時當令」，配合時序季節轉換，也會推出新菜讓客人嘗鮮。去（2022）年疫情解封後，〈天仁喫茶趣〉秉「喫茶永續．趣味盎然」品牌理念，啟動菜單全面優化。「客人反應很直接」，王華榮說，除成功開拓新客人，老客人消費頻度亦增加了。

〈913茶王〉是天仁獨創的明星商品，原料採用台灣中部高山茶區的上等烏龍茶及頂級粉光參調製而成，此人參烏龍茶茶湯甘醇並內蘊參品滋養。〈天仁喫茶趣〉本季新菜〈913椒香燉牛腩〉，主廚使用大紅袍花椒、青花椒、胡椒、小茴香，以及醬油、蠔油與冰糖辛香調味料，搭配會回甘的竹天仁913茶湯調製醬汁，將牛腩與紅白蘿蔔一起燉煮2.5小時，椒香醬汁完全包裹著牛腩，牛腩入口軟嫩中帶點微辣，紅白蘿蔔亦完全入味，風味與口感都很誘人。以吃貨流行用語形容，本菜就是「偷飯賊」。

以素海參和植物肉製的素肉排，以及包種茶、芋籤粿、黃心地瓜、青花菜、紅蘿蔔片材料烹製的〈包種素排海參〉是一全素菜餚。素海參是以乾木耳絲與素蠔油製作，素肉排製程是香菇炸過切細，與馬蹄、芹菜、毛豆仁、包種茶角一併切細混勻，再與用黃豆做的植物肉漿攪拌，塑形後蒸過固定，再炸過。最後再將素海參與素肉排，以及芋籤粿、黃心地瓜、青花菜、紅蘿蔔片一同蒸製成菜，為一創意素食。

木鱉果又稱「天堂果」，屬熱帶水果，在台灣嘉義、台南、雲林一帶都有栽種。其假種皮富含番茄紅素和其他大量類胡蘿蔔素，因溫和不刺激，在越南被視為保養聖品。新品〈美人山珍海味拌飯〉就是以木鱉果做的素肉鬆，搭配用麥輪、百頁豆腐、杏鮑菇並加了東方美人茶提味做成的素肉臊，並覆蓋在用台梗9號米蒸製的米飯上。此一「素肉臊飯」可吃到肥、瘦肉與肉筋口感，相當高明。

〈天仁喫茶趣〉的套膳含：開胃飲、前菜、湯品、主菜、主食、配菜、甜點與餐後茶，選擇多樣且分量足。本季，廚藝團隊亦設計推出了新的甜點〈抹茶紫薯蒙布朗泡芙〉，以及可冷可熱飲用的〈阿薩姆覆盆鮮果茶〉。

〈抹茶紫薯蒙布朗泡芙〉形色搶眼吸睛，廚師以台灣在地紫地瓜泥取代栗子泥，覆蓋在脆皮泡芙上，泡芙內餡是抹茶卡士達，整體甜而不膩，好吃好看好好拍。

〈阿薩姆覆盆鮮果茶〉可選擇冷飲，也可以熱的喝，此水果茶是用阿薩姆紅茶與覆盆子醬結合，等同用果醬取代糖漿為紅茶提味，滋味酸甜交織，茶中並有切塊蘋果、奇異果與柳橙等多種水果搭配，是不折不扣的「天然果茶」。