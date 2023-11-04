乾杯集團搶進頂級鍋物市場 嘉義黑毛屋招待所開賣

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黑毛屋招待所

為擴大在火鍋市場市占，並仰攻高端市場，乾杯集團再創〈黑毛屋招待所〉高級日式鍋物品牌，為「黑毛屋系」繼〈黑毛屋〉與〈黑毛屋本家〉之後第三個品牌，開在嘉義唯一五星級觀光飯店耐斯王子大飯店內的首店於11月1日正式營運，為「黑毛屋系」第15間門店。占地約200坪、平均客單價設定為3,000元，主打「高檔頂級海陸進口食材為涮料」、「仲居式全程侍食服務」，以及請日籍設計師設計裝潢「沉浸式包廂」，為該系列最頂規、面積最大、客單價最高的分店，具「旗艦指標」意義。

籌備整整一年開出的〈黑毛屋招待所〉，開在嘉義耐斯王子大飯店17樓，與之前進駐的頂級燒肉品牌〈老乾杯〉共占同一樓面，兩品牌各為燒肉與鍋物系列中的頂級品牌，一起進駐嘉義唯一5星級認證國際觀光飯店，因目標客源相同，具有相輔相成、相得益彰的實質意義。

〈黑毛屋招待所〉請到日籍設計師道下浩樹以社交應酬概念設計，以歐日融合呈現華麗輕奢風尚，顛覆傳統日式涮涮屋的意象。斥資千萬元裝裝的空間，占地200坪、有六間不同規模與主題的包廂，每大的包廂可接待27位客人，並設有KTV影音娛樂設備，公司行號、機關團體可在此聚餐同歡，或包下整層舉辦尾牙春酒。

〈黑毛屋招待所〉菜單主攻鍋物套餐，也可以先選擇以柴魚昆布湯、清雞湯或貝貝湯為湯頭鍋底，再單點食材涮料。為滿足高端客層啖鍋喜好，店內比照高端港式火鍋作法，在有溫度控制的獨立空間、斥資近百萬元設有15個海水魚缸，養殖至少15種活海鮮，包含日本三大名蟹松葉蟹、鱈場蟹與毛蟹，以及西澳龍蝦、厚岸生蠔、南非鮑魚等，還有冰鮮的甘鯛、比目魚、紅條等日本魚種選擇，9成以上海鮮皆為進口，以時價秤重計價。再搭配乾杯集團立足餐飲市場「專賣和牛」最強優勢，以海、陸高級食材為頂級鍋物品牌〈黑毛屋招待所〉的「食材軍火庫」。

品味日本和牛的「和牛香」，最佳烹調理方式是火鍋、壽喜燒與燒肉，〈黑毛屋招待所〉結合了火鍋與壽喜燒，提供「一餐雙鍋」美味體驗。同時更以不同烹調技法，提供「一蟹多吃」或「一魚多吃」的菜單，成了品牌最大亮點與賣點。

所謂「一餐雙鍋」，是在〈黑毛屋招待所〉吃套餐，可以吃到〈關西風壽喜燒鍋〉與〈傳統日式涮涮鍋〉，且提供日本「仲居式」服務，由專人掌握每種食材下鍋順序、涮煮時間，讓客人在最好的用餐節奏下，吃到每樣食物最鮮美的風味與口感。「涮料、剝蟹、煮雜炊」皆由專人包辦，客人只要「負責吃」即可。

〈黑毛屋招待所〉的套餐菜單，從開胃菜、主食到甜點共十道菜品，每道菜都是以日本料理手法烹調，廚藝團隊並會用最佳食材醬料以呈現「高級味」。

〈和牛壽喜燒〉配的米飯是艷姬米炊煮。〈龍虎斑甘露煮〉是用天皇御用熟成二年的醬油紅燒。餐後甜點〈櫻餅〉所附的沾醬，是用和歌山南高梅切碎製作的〈南高梅醬〉。此外，套餐中並吃得到日本知名〈揖保乃糸手延中華麵〉，火鍋最後的〈雜炊〉，會加入鱈場蟹膏與雞蛋一起熬煮，在各種細節中完美體現日本職人的細緻手藝，視食材不同，售價1,480元+10％起至3,280元+10％不等。

黑毛屋招待所

地址：嘉義市東區忠孝路

600號17樓（嘉義

耐斯王子大飯店）

電話：05-277-3005