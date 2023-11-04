Tim哥主動出擊 與廠商互利共贏

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台灣最強蘋果YouTuber Tim哥

蘋果9月底在舊金山總部舉行秋季發表會，推出iPhone 15系列手機，引起全球關注，台灣有六人受邀到舊金山參與盛會，Tim哥就是其中一位，他對蘋果產品的分析與教學影片，都獲得相當可觀的點閱數，堪稱是台灣分析蘋果產品最努力的YouTuber。

Tim哥是電子工程科畢業，在成為YouTuber之前，他擁有三重身分，包括：經營活動企劃公司，針對銷售檔期設計活動。第二個是產品設計，例如星巴克的公仔和行動電源、新光三越Hello Kitty周邊。第三是授權顧問，協助廠商向國外品牌商申請授權。

過去Tim哥主要重心是經營臉書，因為他非常喜愛蘋果商品，因此2017年的蘋果發表會時，就有人建議他在YouTube上開頻道、聊蘋果，當時蘋果日報也找他去直播，現場講解蘋果發表會的亮點，逐步累積成為現在網友看到的「3C Tim哥生活日常」頻道。

3C Tim哥生活日常上線後的第111天，訂閱人數即突破1萬人，第13個月突破10萬訂閱，截至9月底已累積83.5萬人訂閱，共有2,656支影片。其中，各式手機使用教學影片，或是日本旅行攻略，都非常受到歡迎，這是絕對不會過時的題材。

例如「一招！新iPhone快速換機安全轉移法」，就成為頻道中點閱數最高的影片，已經有89萬次觀看。其他像是省電技巧、教你充電、手機容量清理、學霸教你用iPad做筆記等影片，點閱數量都很可觀。

至於要怎麼成為蘋果的座上賓，受邀到總部參加發表會？Tim哥表示，當初蘋果來邀請時，他的頻道中關於蘋果產品的影片，點閱數累計超過800萬，蘋果會去邀請比較熱門的YouTuber與會，到舊金山四天三夜，各種題材隨便拍。

許多YouTuber都知道，必須要有固定的頻率更新影片，才能留住網友。Tim哥一個月平均拍40支影片，產量非常大，包括每周一、三、五中午發布科技午報，另外還有各式3C產品試用、開箱影片，組織能力和企劃能力非常強。

Tim哥認為，頻道的流量大不代表拍的影片可以回本，有人花錢拍了所謂的大片，但還是虧本，重點是要讓影片結合置入行銷，例如去日本旅遊，就「輕置入」一分鐘的好用背包介紹，或是去韓國參加三星的活動，也置入行李箱的小廣告。

Tim哥反向操作，先找出自己喜歡的產品，拍成介紹影片後，主動出擊，去找廠商來商城合作販售，達到互利共贏的目標。廠商在看到Tim哥的介紹影片後，通常都會很樂意與Tim哥合作。

許多年輕人也想經營YouTube頻道創業，Tim哥建議，要回歸內容，想清楚要拍什麼影片，是不是紅海？有沒有個人特色？光是瞎拍不會成功。

他也建議，初期要一邊工作、一邊拍影片，必須有正職的薪水來支撐生活，拍影片並不是完全沒成本，只要是花時間去做的事情，時間就是最大的成本。

Tim哥強調：「做任何事情都要考量自己投入的時間和力氣，這都是無形成本，你有時間可以去打工，時間就是最大的成本！」

達人座右銘

Time is Money