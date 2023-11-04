李明儒藝術與健康 促台日國際交流

達人小檔案

李明儒於2023年10月21日上任中華TJ臺日文化經濟交流協會理事長，TJ臺日交流協會為非營利組織，宗旨在協助會員與政府相關單位共同合作與發展，並致力推廣台日雙方經貿文化交流。擁有藝術與健康醫療背景的李明儒，結合自身經驗與強項提出六大方向規劃：經貿、教育、文化藝術、醫養農學、國際觀光交流、創新創業，其中文化藝術、醫養農學、創新創業列為主力重點，期盼任期三年時間內將自己擅長領域做出最大化貢獻。

中華TJ臺日交流協會的會員目前分布六都，因此擁有多元跨領域的產業資源，過去台灣與日本之間，有許多密不可分的種種情誼，在文化上更有著深厚的淵源，協會除了積極與日本文化進行交流以外，也開始展開經濟貿易方面的媒合，包括文化藝術展覽、醫養產業規劃、產業創新孵化、赴日成立公司、培訓商業人才、締結日本企業投資台灣企業與授權代理等事宜。

借重日本醫養結合

人口老化造成社會與家庭扶養負擔沉重，健康與安養議題愈趨重要，台灣在銀髮照護的量能仍有許多值得向世界借鏡的地方，TJ臺日交流協會以協助的角色將健康技術與知識輸入台灣，因此，經營健康產業逾十年的李明儒正視醫養農學&ESG即是這世代的顯學，「台灣不僅缺人，也缺高端技術。」她強調，透過TJ臺日交流協會實地觀摩日本醫養健康學校，根據雙方程度進行評估，並規劃與台灣締結姊妹校，讓台灣與日本有很好的人才跟知識的輸入與輸出交流。

內歛且開朗的李明儒從不同視野看待健康，她認為健康與藝術息息相關，時常倡導「身心靈合一的全人健康」，一個起心動念就可以提升自我內在力量，甚至可將正向能量傳遞給周遭每一個人，過程中因為助人而得到的快樂，即「愛快樂」，如此正向循環下，可以「讓每個人成為更好的自己」。

轉化藝術成創新發展

除了看準醫養農學是未來趨勢以外，李明儒同時也身為一位藝術人，期許在協會裡能凝聚更大的能量與能力。專攻藝術領域的她融合東方文化與西方文化，孕育出剛柔並濟的新式思維，因此希望透過協會的力量有計畫性地培育弱勢學子，協助學習電腦動態藝術，AR擴增實境/VR虛擬實境等技術，並應用在藝術文化產業，進而與日本相關領域相互學習與交流，與未來趨勢接軌。同時，促進台灣藝術家與日本美術館及文化藝術相關單位直接觸訪，展現台灣最深厚的文化軟實力，藉協會的力量把台灣在地的歷史人文藝術與日本實質藝術文化達到深度的交流，並挖掘出更多人才，將藝術的創造性轉化成創新發展。

「既然定好方向就要全力以赴」，李明儒以堅定的信念接下理事長一職，任期期間將延續台日文化推廣，希望除了和日本政府相關單位有更多互動外，社會貢獻也是她所承擔的責任與義務，為成就台日雙方在藝術、醫養、健康建築、觀光的締結與合作，李明儒期許能扮演好台日交流的幕後推手，以正向心念連結更多的正能量和協會所有成員一起前進。

達人座右銘

愛健康、愛快樂、愛自己