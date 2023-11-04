李明儒理事長從學習藝術的角度去看待健康是甚麼，她認為全方位的醫療應該從心出發，健康向來不只是個名詞，而是「動詞」。過去都是有病徵才去看醫生，其實一切應該要從心去看，透過身、心、靈合一，把自我療癒力激發出來，當身體與心理達成平衡與和諧，才算是完整的健康；健康是廣義的，可以是均衡飲食、可以是正確運動、也可以是快樂、美學、音樂、藝術，是生命中不斷地創造與學習，當人身心自在，能量湧現，就能提升自我的快樂因子。