台中房市 中科加持 大雅買氣旺

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台中大雅區三大熱門商圈房價

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「護國神山」台積電規劃於中科台中二期園區投資兆元打造最新製程新廠案，中科管理局預計明年6月提供土地，園區公共工程將與台積電設廠案同步進行，預期將為中科帶進4,500個就業人口紅利，神助攻位居中科台中園區門戶的大雅區，地價與房價跟著水漲船高，預售案單價已站上4字頭，甚至吸引建商搶進購地、伺機推案。

根據最新實登揭露，大雅區「鼎一豐雅」預售案，近一年成交均價46.53萬元，最高單價47.59萬元，創區域新高價，已購客戶有不少來自中科；近期還有開發商嗅到「台積宅」效應，不惜重砸6.6億元、悄悄地收購雅環路上逾千坪土地，換算土地單價約達66萬元、創下區域新高，這也讓大雅區未來的房價更具想像空間。

有巢氏房屋台中大雅興府加盟店長楊登凱表示，大雅區地理位置特殊，南有74號快速道路、國道一號，北有國道三號，緊鄰中科台中園區、水湳經貿園區、14期重劃區，雖然腹地不大，但熱鬧商圈不少，加上周邊生活機能完熟，吸引剛需族來到大雅區購屋置產，而來自中科的買盤，估計占了大雅區整體買盤的3成。

楊登凱說，目前大雅區屋齡20年左右的中古屋，平均單價落在2字頭，三房加一車位，總價帶在800萬至1,000萬元的接受度最高，中古透天案，總價在800萬至1,200萬元最受青睞；5年內新成屋，平均單價落在3字頭。如位於雅環路二段的「鉅邑樹自在」，近一年成交單價在35至40萬元之間；位於民生路四段與楓林街口的「富宇楓采」新成屋，近一年成交單價在34萬至40萬元間。

深耕大雅區的久樘開發，在大雅市區陸續推出「久樘好雅」、「久樘童畫世界」、「久樘花園童畫」等一系列建案，目前房價均已站穩3字頭。以屋齡11年的「久樘好雅」為例，近一年成交單價33.78萬元，與當年的預售單價1字頭相較，房價已倍數翻漲；屋齡7年的「久樘童畫世界」，近一年成交單價也達33.23萬元。

楊登凱表示，大雅區房價從早年的1字頭一路攀升，目前預售新案「鼎一豐雅」成交均價已來到4字頭，但中科台中園區夾在西屯區與大雅區之間，相較於西屯區指標建案，每坪單價動輒6字頭、7字頭，大雅區的住宅大樓平均單價還在3字頭、4字頭，新透天總價帶在1,500萬至2,000萬元間，房價相對親民，加上受惠中科帶動的就業人口紅利，因此吸引了許多首購族、剛需族來到大雅區購屋，買氣較不受這波景氣影響。