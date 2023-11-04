天勤生命文創 讓靈魂數位轉型

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由全國第一家生命產業經紀人－天勤生命文創，攜手中揚資訊、原智公司、塊點公司、敦才企業管理顧問、台中市電腦商業同業公會等業者，將終活筆記本雲端化，並於10月25日在中科智慧機器人自造基地舉辦「雲端XR生命旅程服務計畫」啟動記者會，宣布專案列車正式啟航。

「終活筆記本-雲端化」緣起於中揚資訊總經理林原茂因探視罹癌友人時，發現他正在撰寫由天勤業務致贈天勤生命文創所編製的「終活筆記本」；內容包含夢想清單、人生四道習題（道謝、道愛、道歉、道別）、財務管理、末期醫療、告別式等事宜。罹癌友人進一步反應，「終活筆記本」立意良好，但因該筆記本記載許多私密資料，實體筆記本保密和保存不易，如若有數位版「終活筆記本」則更佳。

該「雲端XR生命旅程數位服務計畫」由中揚資訊擔任專案負責總執行，並整合生命產業經紀人、資訊科技業，涵括殯葬服務業、電腦系統開發整合、XR延展實境、區塊鏈加密等各專業領域，為國內第一家數位生命產業平台，從生前終活規劃導入雲端數位化，包括個人的聲音、容貌、影像，全可透過高科技編程轉化為數位分身進行雲端數位典藏，進而期許透過該平台推廣終活理念。

此外，尚有數位靈堂與告別式直播等加值服務，遠方親友可透過線上即能參加告別式向往生者致意，該計畫已獲數位發展部數位產業署肯定，並通過數位服務創新補助，期許在相關單位輔導與支持下，透過XR延展實境和區塊鏈加密技術等創新技術導入，協助傳統生命產業邁向數位轉型。