世界和平祈福晚宴 13日舉行

社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會將主辦一場史無前例的世界和平祈福感恩晚宴，該晚宴將於11月13日晚間在大直典華花田盛事宴會廳6樓（台北中山區植福路8號）盛大舉行，旨在強調宗教團結與和諧的重要性，並倡導各宗教共同為世界和平貢獻力量。

此次晚宴的創新與多元融合，促進全球各宗教間的相互理解與包容，弘揚宗教和平精神，共同創造一個更加和諧、穩定和繁榮的世界，共同為世界和平貢獻力量。經過精心策劃，主辦方將把精彩紛呈的祈福盛會呈現在世人的眼前。屆時來自世界各地的全球和平事業的倡導者，各宗教和平促進團體及各界社會精英等近1,500人將歡聚一堂，一起為世界和平祈福，把最真摯與虔誠的祝福傳播到世界的各個角落。

該祈福晚宴的匠心獨具，將有多個世界首創的殊勝加持物首次在現場與世人見面，包括近百個國家的自然泉水，水是生命的源泉，共生共榮，團結一心，從而促全球共同邁向和平與繁榮的未來。此外，還有經過依尊慧吉祥大活佛特別修法加持的佛陀舍利浸泡過之舍利水、甘露丸及來自西藏吉祥天母湖的聖水，以各種佛教聖物代表諸佛菩薩的廣大加持普照十方，親臨現場參與將有機會把它們帶回家。另外，發心成為義工者可電洽0903-044-664慧普賢師。